El efecto pandemia en la imagen de Alberto Fernández

Marina Acosta, Directora de Comunicación de la Consultora Analogías, dialogó con Radio Jai y brindó datos acerca de la percepción de los argentinos sobre el gobierno nacional, a un año de la asunción del presidente Alberto Fernández, en un 2020 particular signado por la pandemia de covid.

Acosta comenzó su informe sobre la figura del presidente. Indicó que ella se mantiene estable respecto de los últimos meses (septiembre, octubre, noviembre), la que se ubica en alrededor de 60 puntos, y que cree que, en un contexto de tanta fragilidad social y económica, este nivel es óptimo. Señaló que al hacer una revisión del año, se observa que el Presidente comenzó en momento pre pandémico con 70 puntos de imagen positiva, y que allí habría que recordar cómo fueron bienvenidas muchas de sus políticas, como la de la tarjeta Alimentar, los medicamentos gratuitos para los jubilados, el congelamiento de las tarifas, transporte y combustibles, que todo ello le tributó mucha aprobación social al Presidente; y que, luego con la llegada de la pandemia, cuando Fernández el 20 de marzo decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue cuando registró el pico de su imagen positiva, cercana al 94 por ciento, es decir, pleno acompañamiento de la opinión pública.

Señaló Acosta que, a partir de allí, la imagen positiva comenzó a descender gradualmente, que el quiebre de ese acompañamiento lo ven en septiembre y octubre, cuando esa imagen del Presidente cayó casi en 18 puntos, pero que luego se estabilizó en torno a los 60 puntos, y subrayó el hecho de que hoy, seis de cada diez argentinos tenga una evaluación positiva del Presidente, resulta muy importante. Reveló que el segmento etario que más lo acompaña es el de los mayores de 60 años, que ahí la imagen positiva escala a 68 y por supuesto también, y que ha sido tendencia a lo largo del año, el acompañamiento de los sectores populares.

El trabajo de la consultora Analogías se focaliza en la figura presidencial, no mide la de los otros funcionarios, sin embargo, pudo decir que la imagen de la Vicepresidente, es el de que las opiniones siempre están divididas, que encuentran polarización de opinión.

LAS “PASO”

Sobre si deben o no realizarse las PASO, sostuvo la titular de Analogías que aquí también las opiniones se encuentran divididas: Un 20 por ciento dice no saber, no tener respuestas para el tema, y que eso les estaría demostrando que para una parte de la ciudadanía, las PASO no constituyen una preocupación.

PANDEMIA

Acerca de lo que se percibe en la población sobre el manejo de la pandemia, y sobre eso, la imagen de los gobernantes, Acosta dijo que se deben hacer dos distinciones al hablar de imagen de los dirigentes, la que resulta de la combinación de dos dimensiones, una es las de las cualidades distintivas del dirigente, y la otra, sobre lo que ciudadanía cree que ese dirigente puede resolver. De esa combinación surge lo que llaman “nivel de imagen”, la que hoy está en los 60 puntos. Cuando se habla de políticas puntales, son las valoraciones que hace la ciudadanía por esas políticas puntuales, y señaló que en este caso, cuando preguntaron por las políticas sanitarias, encontraron contradicciones, manifestó que en esta encuesta ven un cuadro de opiniones impactado por la incertidumbre, y por la preocupaciones por las potenciales complicaciones en la situación sanitaria. Afirmó que esto lo indica la baja de las evaluaciones positivas que se hacen sobre la política sanitaria, y también la percepción sobre el cumplimiento de las normas de prevención. Segú los datos obtenidos, un 64 por ciento de la población – el mayor registrado en toda la serie- dice que no se respetan las normas de prevención. Acosta explica que allí se percibe una mezcla porque, por un lado, se critica la política sanitaria, se dice que la gente no cumple, y al mismo tiempo se tiene miedo a contagiarse. Y señaló que, por ello, buscar respuestas a estos indicadores, no sería tarea para politólogos, sociólogos o comunicólogos, que son quienes trabajan en esto: “Para entender esa bipolaridad necesitaríamos un psicólogo que nos asista”, bromeó Acosta. Y añadió que eso mismo sucede en otras situaciones, por ejemplo cuando se pregunta sobre la percepción de la Argentina en comparación con otros países, y que la respuesta es ”tremenda” porque lo que contesta la mayoría de los entrevistados, es que la situación de la Argentina está mejor o igual que la del resto del mundo, y que esto suma confusión a la hora de realizar los análisis.

LA ECONOMÍA DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Respecto de las expectativas sobre la situación económica, indicó la comunicadora que desde septiembre vienen observando evaluaciones pesimistas, y que, si bien se habían recuperado en noviembre, nuevamente cayeron. Y añadió que, para la mayoría de los encuestados, la situación económica va a se peor. Sostuvo que uno de los grandes desafíos del gobierno será el de presentar resultados concretos en dos de las variables más sensibles para la población, que son la inflación y el desempleo, que constituyen las dos preocupaciones más importantes, y que el gobierno tiene que trabajar en eso; que, si puede lograr revertir estos niveles tan preocupantes, posiblemente podrá revertir las expectativas sobre la economía, ya que hoy, las preocupaciones económicas priman por sobre las sanitarias.

