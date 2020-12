El bloqueo se extendería más allá de dos semanas

El zar del coronavirus, Nachman Ash, dijo que el tercer cierre nacional de Israel probablemente se extenderá más allá de las dos semanas propuestas para reducir aún más las infecciones por COVID-19, pero predijo que el cierre sería el último antes de que la pandemia sea controlada con éxito por la campaña de vacunación.

El gobierno anunció el jueves temprano un bloqueo nacional que entrará en vigencia el domingo para frenar el resurgimiento de COVID-19. El nuevo bloqueo comenzará a las 5 pm y durará al menos dos semanas. Las restricciones se extenderán por dos semanas más si las tasas de morbilidad no disminuyen significativamente. Los movimientos fueron aprobados por el gabinete durante la noche.

“Dos semanas es demasiado corto. Estimo que tendremos que extender el cierre”, dijo Ash.

“Realmente creo que este será nuestro último bloqueo”, dijo, y agregó que los efectos de la campaña de vacunación comenzarán a sentirse cuando se alivien las restricciones.

Las reglas de encierro prohibirán a los israelíes ingresar a la casa de otra persona, excepto a los miembros de la familia inmediata; restringir el movimiento a 1 kilómetro de casa, con excepciones, como las vacunas; cerrar el comercio, el ocio y el entretenimiento; limitar el transporte público al 50 por ciento de su capacidad; y limitar los lugares de trabajo que no tratan con los clientes cara a cara al 50% de su capacidad.

Los restaurantes podrán realizar entregas, pero se prohibirán los pedidos para llevar. Las reuniones estarán restringidas a 20 personas al aire libre y 10 en el interior, y se permitirán actividades deportivas individuales, como trotar. Los términos son similares a los del último bloqueo, en septiembre.

Sin embargo, a diferencia de los bloqueos anteriores, el sistema educativo seguirá funcionando, con algunas restricciones. El jardín de infancia, los grados 1-4 y los grados 11-12 tendrán clases de 8 am a 1 pm Los padres podrán dejar a sus hijos a las 7 am y recogerlos a las 2 pm Los programas de educación especial continuarán como de costumbre.

El cierre provocó la ira de las empresas y de los padres que denunciaron el cierre parcial del sistema escolar.

El anuncio de bloqueo se produjo cuando el número de nuevas infecciones aumentó a más de 3.000 casos por día durante los últimos días, y a medida que crecían los temores de una nueva variante más transmisible del virus.

Los dos cierres anteriores de Israel, en abril y septiembre, lograron reducir el número de infecciones, pero la morbilidad se disparó de nuevo a medida que se revertieron los cierres.

El bloqueo también se produce días después de que Israel comenzara su campaña de vacunación, administrando inyecciones al personal médico desde el domingo y a los israelíes mayores de 60 años desde el lunes. Hasta el miércoles por la noche, 140.000 israelíes habían recibido la primera dosis. Los hospitales se unirán al esfuerzo la próxima semana, intensificando la campaña, y el primer ministro y los funcionarios de salud dijeron que Israel aspiraba a convertirse en el primer país del mundo en lograr la inmunidad colectiva contra el COVID-19.

El ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo el jueves que las vacunas pronto estarán disponibles para personas de todas las edades.

“En menos de un mes, en una semana o dos, las vacunas se abrirán también a la población joven”, expresó.

El ministro de Salud también abordó las quejas por la falta de citas disponibles en las próximas semanas para la vacuna. “Se adelantarán las citas para las poblaciones en riesgo que se establecieron para un mes, mes y medio. No habrá tal período de espera ”, manifestó Edelstein.

El nuevo bloqueo tiene como objetivo, en parte, garantizar que una cepa británica del coronavirus, que se cree que es más contagiosa, no se propague en Israel. El miércoles, Edelstein dijo que la nueva variante se encontró en cuatro casos en el país.

Tres de los casos eran personas que habían regresado recientemente del Reino Unido y se alojaban en hoteles estatales. Sin embargo, la cuarta persona no había estado en el extranjero y había sido infectada por una persona aparentemente no identificada dentro de Israel, lo que indica que la nueva cepa ya podría estar propagándose en el país. Aún no estaba claro si esa persona había entrado en contacto con alguien que había regresado del Reino Unido.

Una nueva regla entró en vigencia el miércoles por la noche que ordena a todos los israelíes que lleguen del extranjero a la cuarentena en hoteles operados por el estado y específicamente designados. Anteriormente, los israelíes que requerían cuarentena después de regresar de países con altas tasas de infección podían aislarse en sus propios hogares.

Israel ha visto un total de 385.000 casos de virus desde el inicio de la pandemia. Hasta el miércoles por la noche, había casi 30.000 casos activos, con unas 500 personas en estado grave. El número de muertos se situó en 3.150.

