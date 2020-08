¿Irá Israel a elecciones por cuarta vez en dos años?

El gobierno de unidad nacional formado por los partidos Likud y Kahol Lavan se está resquebrajando. La reunión semanal de gabinete que debía ser llevada a cabo el día de hoy, fue cancelada debido a un desacuerdo fundamental entre ambas fuerzas políticas.

Tanto Netanyahu (primer ministro y líder del Likud) como Gantz (primer ministro alterno y líder de Kahol Lavan) no dudaron en atribuir las culpas a su respectivo adversario. Mientras que el Likud declaró que la cancelación fue consecuencia de una “negativa de Kahol Lavan a poner el programa de ayuda económica en la agenda”, el partido adversario respondió: “Esta no es la primera vez que el Likud no cumple con sus compromisos, y cualquier otra excusa es una mentira total para el público israelí”.

La problemática subyacente es que luego de firmado el acuerdo de coalición, en el que Gantz y Netanyahu pactaron la división de los ministerios, el Likud pidió nombrar temporalmente a tres nuevos ministros para silenciar las protestas dentro del partido vinculadas a la distribución desfavorable de los ministerios. Kahol Lavan aceptó el nombramiento, pero más de cuatro meses después los ministros “temporales” siguen en funciones y el gobierno todavía no aprobó las regulaciones y reglas necesarias con respecto a los mismos. Según Kahol Lavan, la aprobación de las mismas fue evitada sistemáticamente por el Likud mientras que este último sostiene que las condiciones iniciales del acuerdo son inaceptables.

De romperse la coalición, existe la posibilidad tanto de que se llame a unas cuartas elecciones o de que Netanyahu logre formar un nuevo gobierno con nuevas alianzas basadas en la distribución actual de la Knesset. Sin importar el caso, Gantz, quien debería recibir el mando el mando el 17 de noviembre del 2021 (debido a una clausula del acuerdo de coalición que propone un gobierno rotacional), se vería impedido de hacerlo.

