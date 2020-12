El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se convirtió ayer en el primer israelí en recibir la vacuna contra el coronavirus, que se empezará a aplicar al resto de los ciudadanos a partir de hoy, comenzando por los sanitarios. Por ello, Radio Jai se comunicó con Sivan Gobrin, periodista chilena en Israel, para que de su punto de vista sobre todo este proceso.

“Dejando de lado el show, las cámaras y que empiecen a vacunar, yo estoy esperando a que se haga eso de una vez. Obviamente el Primer Ministro y el Ministro de Salud tenían que dar el ejemplo y demostrarle a la gente que hay que vacunarse, lanzando la campaña de vacunación que se llama ‘poner el hombro’ en español. Fue emocionante más allá del show mediático, es historia y es una realidad”.

Gobrin explicó que la vacuna rusa tiene que pasar la fase 3 para ver si realmente sirve o no: “Con respecto a la vacuna rusa no es que no sirve sino que la fase 3 que es la fase donde se prueba en mayores de 60 años todavía no se había publicado, no es que no sirva. Yo confío, porque si la FDA dio permiso para utilizar la de Pfizer y ahora la de Moderna, yo voy a ser la primera en ir a vacunarme cuando me toque”.

“Sobre las teorías conspirativas y los antivacuna, me parece tan tonto que se estén usando las redes sociales para hacer Fake News y desinformar haciendo que la población entre en pánico. Yo entiendo que hay gente que quiere esperar a ver qué ocurre, pero de ahí a meter información falsa es muy diferente”.

Mencionó qué es lo que ocurrirá con las posibles próximas elecciones en Israel: “Yo explique alguna vez que el gobierno tenía hasta el 23 de diciembre para presentar un presupuesto anual y si eso no ocurría había elecciones de forma automática, ahora en la Knesset se estaba votando este tema, tienen 3 días todavía, se rumorea que Vivi con Gantz están negociando para evitar que haya elecciones y que este último pueda tener su tan ansiada rotación en un año, así que nada está dicho”.

Por FB/RJ

