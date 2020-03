El horror de no poder volver a la Argentina, narrado en primera persona

Silvia Neiman se encuentra en una situación desesperante, es una de las personas que se encuentran atrapadas en países sin poder volver, en su caso ella se encuentra en Quito, capital de Ecuador.

Silvia llegó a Quito luego de estar dando un curso en Panamá, una vez en la capital ecuatoriana, empezó a tomar ella misma una capacitación, hasta que estalló la crisis sanitaria en el continente latinoamericano. Desde entonces, según relata Neiman, se ha visto imposibilitada para regresar, pues los únicos puntos de retorno al país (hasta el momento) son Lima (Perú), Madrid (España) y Miami (USA).

“Tengo donde estar y donde comer, pero la incertidumbre nos hace pensar que esto no va a terminar en un mes Y nadie nos puede dar una respuesta. Estamos en Quito, en constante contacto con la cancillería y nos dicen que no tienen previsto levantar gente en Quito ni en ciudades donde no hay mas de 200 argentinos. La angustia es enorme porque te sentís en un lugar blindado”, dijo Neiman.

En cuanto a su estadía en Ecuador, Silvia dijo que no tenía palabras para agradecer la solidaridad que percibió de la comunidad, la ayuda y la contención recibida por parte de ellos fue fundamental para poder llevar adelante una experiencia tan difícil como quedar atrapado en un país.

Lo que actualmente pide Neiman junto a sus allegados al estado argentino, es que les otorguen un traslado al aeropuerto de Lima, desde donde podrían tomar uno de los vuelos que transportan de vuelta a los ciudadanos que han quedado atrapados en el exterior. Sin embargo, las acciones de la cancillería y las autoridades estatales simplemente brillan por su ausencia.

