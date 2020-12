Fauda: “Está basada en hechos reales, porque lo han vivido sus creadores”

Fauda es una serie de televisión israelí de género thriller político, filmada en árabe y en hebreo. La serie dio el salto a la televisión israelí en el verano de 2016 al ser adquirida por el sistema de televisión por satélite Yes del país. Más tarde, comenzó a emitirse internacionalmente a través del servicio Netflix, anunciada como un programa original de Netflix, estrenada el 2 de diciembre de 2016. The New York Times la consideró una de las mejores series internacionales de 2017.

Marian Legoz, especialista en series israelíes, analizó la popular serie.

“Fauda es una ficción, con un poco de acción, drama y thriller, esta serie está disponible en Netflix, por el momento son 3 temporadas y ya está anunciada la 4ta. La verdad con el suceso que tuvo internacionalmente yo creo que vamos a tener Fauda para rato”.

Desarrolló de donde surge la idea central de la serie: “Es una ficción que está basada en hechos reales porque lo han vivido sus creadores, porque estos últimos realizaron el servicio militar como la mayoría de israelíes dentro de unas fuerzas especiales de élite, la historia muestra el conflicto entre Israel y Palestina pero a través de este relato del exmiembro de las fuerzas, que al inicio de la serie está retirado tras acabar con la vida de uno de los mayores terroristas de la zona”.

Legoz profundizó cual es la historia del protagonista y porque este vuelve de su retiro: “El protagonista es el actor Lior Raz que a su vez fue uno de los creadores de la serie, su personaje se llama Doron el personaje la verdad que se lleva bastante de la misma. La historia comienza cuando este personaje pasaba sus días tranquilo en un viñedo que se había comprado cuando se retiró y de repente recibe la visita de un exjefe y le dice que posiblemente ese terrorista que el mato hace 18 meses no estaba muerto, Obviamente Doron duda de esta información, porque él mismo estuvo en la operación y lo había matado”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.