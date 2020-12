Cerramos los cielos a todos los vuelos a Israel desde el Reino Unido, Dinamarca y Sudáfrica

Netanyahu dijo que aún no estaba claro si las vacunas COVID-19 existentes funcionaban contra la nueva cepa, pero añadió que no había indicios de que no lo hicieran.

Una declaración de la oficina del Ministro de Defensa Benny Gantz dijo que hasta que no se disponga de más información y se desarrolle una política para contener la nueva mutación, los retornados de los países donde se encontró la cepa probablemente serán alojados en hoteles de cuarentena. En la declaración se añadía que el ministerio y las FDI estaban preparando los hoteles para poder empezar a recibir a esos viajeros a partir de 24 horas después de que se tome la decisión de hacerlo.

El Ministro de Salud Yuli Edelstein dijo al sitio web de noticias Ynet el domingo que su ministerio recomendará a los ministros que aprueben el cierre temporal del principal aeropuerto internacional del país.

“En primer lugar, necesitamos proteger las fronteras de Israel”, dijo. “Pedimos disculpas a todos aquellos que puedan ser perjudicados por eso, pero lo más importante es estar a salvo. Con nuestros problemas actuales, no permitiremos más mutaciones en el país”.

Cuando se le preguntó si pensaba que el aeropuerto Ben Gurion cerraría esta semana a los viajeros, Edelstein dijo: “Eso espero, porque el tiempo es crítico. Lo que no hagamos inmediatamente, en las próximas horas, será demasiado tarde para hacerlo más tarde”.

Según se informa, el Ministerio de Salud también considerará la posibilidad de prohibir la entrada al país a todos los extranjeros procedentes de Gran Bretaña, Dinamarca y Sudáfrica, incluso si están incluidos en el pequeño grupo de excepciones a la prohibición de entrada de extranjeros existente en Israel, y de obligar a las personas que llegan del Reino Unido a alojarse en hoteles gestionados por el gobierno durante su período de cuarentena en lugar de permitir el aislamiento del hogar.

La Dra. Gila Rahav, directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Sheba en Ramat Gan, dijo al sitio de noticias de Ynet: “La verdadera pregunta es si la vacuna cubre esta cepa. Imagino que incluso si se convierte en un problema, porque el ARNm [la tecnología existe] seríamos capaces de desarrollar una vacuna para esto también”.

El Director General del Ministerio de Salud, Chezy Levy, firmó una orden el viernes que ordena el regreso de los viajeros de todos los países a la cuarentena obligatoria, efectiva a partir del 26 de diciembre, según informó el Canal 12. Esto, sin embargo, fue dirigido en gran parte a las decenas de miles de israelíes que viajaron a Dubai en las últimas semanas.

La campaña de vacunación de Israel, “Poner el hombro” comenzó oficialmente el domingo por la mañana, con los trabajadores de la salud, el presidente y el jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel recibiendo la vacuna contra el coronavirus durante todo el día.