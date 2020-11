Quién es Daniel Jadue, el precandidato palestino a la presidencia chilena

Sivan Gobrin, la presidenta de la comunidad chilena en Israel, explica a los oyentes de Barrio Jai, quien es Daniel Jadue, el precandidato a presidente de Chile, sus vínculos con la comunidad palestina, y lo que representa para la comunidad judía en el país.

Gobrin comienza contando la trayectoria política de Jadue, explicando que pertenece al partido comunista y que actualmente es alcalde de la comuna Recoleta de Santiago. Luego, desarrolla que este político, de ascendencia palestina, es conocido debido a que “toda su carrera política ha sido famoso por dichos antisemitas y por hablar de contra de Israel”. Incluso, “cuando era chico militó en la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en Chile” y “fue el vocero de la Federación Palestina en Chile”. Además, según Gobrin, este personaje se caracteriza por “meter leña al fuego, pero nunca ha hecho nada concreto… es super provocador”.

De igual manera, Gobrin desarrolla que el problema no se Jadue en específico, el antisemitismo en la política “viene de muchos frentes… no es solamente Jadue”, él es solo el más famoso debido a su precandidatura para presidente. Agrega, que existen políticos tanto de izquierda como de derecha de origen palestino incluido el “nuevo Ministro de Interior en Chile [quien] también hace un tiempo estuvo tuiteando cosas en contra de Israel, en contra de la comunidad [judía]. Otro ejemplo de esto es el alcalde de la comuna Estación Central, quien proviene de un partido de derecha y “cuando mostraron una foto de él en su nueva ofician había una foto e Arafat”.

Por suerte, Gobrin explica que, aunque Jadue lidera las encuestas, el Partido Comunista en Chile “no tiene mucho peso”, sino que él es simplemente “muy populista… y la gente lo quiere por eso”. Por lo que Jadue no tendría muchas posibilidades de convertirse en presidente del país.

Por otro lado, en cuanto a la respuesta de la comunidad judía a la candidatura de Jadue, Gobrin explica que “el presidente de la comunidad judía [Gerardo Gorodischer] ha salido a dar declaraciones y entrevistas” pero que de igual modo es difícil combatir contra la propaganda palestina debido a que “tienen un sinfín de recursos y no les importa usarlo”, además de que los palestinos “casi medio millón, contra la comunidad judía en Chile, que no se si llegan a ser 18 mil personas”.

Sivan Gobrin es periodista con M.A en Ciencias Políticas. Israelí y chilena. Vicepresidenta y Vocera de la Comunidad Chilena de Israel.

