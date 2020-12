Aumentan los casos de Coronavirus antes del toque de queda nocturno

Israel registró el lunes su mayor número de casos diarios de coronavirus en casi dos meses, ya que las infecciones descontroladas volcaron las ganancias del país durante su segundo bloqueo nacional y amenazaron con derrumbar un tercero.

El lunes se diagnosticaron 1.837 nuevos casos del virus, dijo el martes el Ministerio de Salud, lo que eleva el número total de infecciones desde el inicio de la pandemia a 347.331.

La última vez que Israel tuvo más de 1.800 casos diarios fue el 10 de octubre, cuando todavía estaba en el punto álgido de su segundo bloqueo. Israel ha visto recuentos de casos diarios casi el doble en las últimas dos semanas, según un informe del Centro Nacional de Información y Conocimiento del Coronavirus.

El número de portadores activos se situó en 13.949, de los cuales 315 estaban en estado grave y el número de muertos fue de 2.924.

La tasa de positividad para los resultados de las pruebas que regresaron el lunes fue del 2.8 por ciento de las 65.523 pruebas realizadas, un aumento con respecto a la semana pasada, cuando esa cifra estuvo más cerca del 2% en promedio. El lunes, el Centro Nacional de Información y Conocimiento del Coronavirus dijo que la tasa promedio de positividad durante los siete días anteriores fue del 2.6%.

El lunes por la noche, a medida que el número de casos seguía aumentando en todo el país, los ministros votaron para imponer un toque de queda nocturno durante el próximo feriado de Hanukkah y hasta el 2 de enero.

El toque de queda de tres semanas comenzará el miércoles, un día antes del feriado, pendiente de la aprobación de la Knesset. Otros detalles aún no se han resuelto.

Sin embargo, si bien los funcionarios de salud están preocupados de que las reuniones durante las vacaciones de ocho días contribuyan a la propagación del virus, se han mostrado escépticos de que un toque de queda sea efectivo para controlar las infecciones que resurgen.

“No podemos saber si un toque de queda nocturno será efectivo. Solo retrasa lo inevitable. Aprobar el plan NSC es como declarar que entraremos en un bloqueo total el 2 de enero ”, dijo el zar del virus Nachman Ash, citado por el sitio de noticias Walla, durante la reunión del lunes del llamado gabinete del coronavirus.

El toque de queda comenzaría por la noche, alrededor de las 6 pm o 7 pm, y terminaría temprano en la mañana, alrededor de las 5 am o 6 am, según los informes. Las tiendas se cerrarán y los israelíes no podrán aventurarse más allá de cierta distancia de sus hogares durante esos momentos.

Si las tasas de infección no bajan para el 20 de diciembre y los nuevos casos diarios suben a 3.500, el Consejo de Seguridad Nacional también sugirió endurecer considerablemente las restricciones, cerrando tiendas y otros negocios que aceptan clientes. Si los casos continúan aumentando, superando los 4.500 por día para el 2 de enero, Israel entraría en su tercer cierre nacional según el plan.

Israel impuso su segundo bloqueo a nivel nacional a mediados de septiembre durante las Altas Fiestas, y permaneció en su lugar hasta mediados de octubre, cuando el gobierno comenzó a levantar gradualmente las reglas. Todavía tiene que levantar todas las restricciones impuestas en ese momento.

Hablando con Army Radio el lunes, el director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy, dijo que si bien el brote se concentró inicialmente principalmente en la comunidad árabe, ahora se ha extendido a todos los segmentos de la sociedad israelí.

“Este es un fenómeno que puede acelerarse en muy poco tiempo”, dijo, argumentando en contra de nuevas medidas para reabrir la economía. “Queremos implementar medidas preventivas ahora que serán más ligeras, en lugar de después de que el caballo haya abandonado el establo”.

El centro de información sobre virus advirtió que Israel necesitará un día de bloqueo total por cada dos días de tasas de infección en los niveles actuales. El martes señaló que los casos graves y las muertes, métricas que se retrasan varias semanas con respecto a las estadísticas sobre el número de pacientes, también estaban en aumento.

Actualmente, la mayoría de las restricciones sanitarias están dirigidas a zonas de alta infección, la gran mayoría de ellas pueblos y ciudades árabes que han visto aumentar las tasas de infección durante el último mes. En otras áreas de los países, las escuelas funcionan casi a plena capacidad y se permite la mayor parte de la actividad comercial.

El zar adjunto del coronavirus, Ayman Seif, dijo a la emisora ​​pública de Kan el martes por la mañana que durante un tiempo los árabes israelíes constituyeron el 40% de los nuevos casos de virus, pero esa cifra ahora se ha reducido al 30%, destacando el aumento de infecciones en las comunidades judías y las trampas de intenta localizar las restricciones.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.