Elecciones en Venezuela: “La mayoría de la gente no cree en este proceso”

Ayer se llevaron a cabo las elecciones nacionales en Venezuela, las que tuvieron una gran repercusión, ya que hay denuncias por fraude hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Por ello, Radio Jai habló con el periodista venezolano Dereck Blanco, quien dio más detalles acerca de lo sucedido.

“Es un tema muy particular llamarle elecciones cuando no las reconocen países como Colombia, Alemania, Ecuador o los Estados Unidos, y que pone en jaque el proceso porque carecería de legitimidad; incluso cuando la misma oposición tampoco reconoce este proceso electoral”, explicó. Además, estableció que “los observadores internacionales que tenía el régimen de Nicolás Maduro eran expresidentes como Evo Morales, que siempre han tenido simpatía con el régimen, y lo mismo con el de Rafael Correa de Ecuador”.

La dictadura de Maduro se impone cada vez con más fuerza, y parece que Venezuela seguirá por el mismo camino. “La mayoría de la gente no cree en este proceso y no salió a votar”, señaló Blanco. Y también indicó: “Esto no iba a acabar con el hambre, la hiperinflación, la escasez de combustible y con la situación que se vive en las calles del país con una gran cantidad de gente tratando de irse de la nación por la situación que afecta su bolsillo y su calidad de vida”. La falta de servicio públicos como el agua, también es un problema en Venezuela, y es denunciado con frecuencia por los residentes.

Por otro lado, el periodista marcó que “la administración de Maduro ha dado el mes completamente flexible por el tema electoral porque les convenía que la gente fuera a votar y saliera a la calle”, pero que “más allá de eso, no se observa una festividad porque desde hace varios años en Venezuela el panorama es otro”.

Blanco contó que, según la oposición, “el régimen de Nicolás Maduro competía contra ella misma porque no hay nadie, y ellos se robaron algunos tarjetones de partidos políticos”. “Circularon audios del hijo de Maduro llamando a sus militantes a votar porque no estaban satisfechos con los resultados. Incluso circulaba ayer un video de un militante del régimen, junto a otro tipo entrando a un edificio para tocar puerta por puerta para que las personas fueran a votar”, informó.

Son 16 los países del continente que han declarado que se ha tratado de elecciones fraudulentas e ilegales allí en Venezuela. “El vicepresidente del Parlamento ha dicho que la presión internacional, más la presión interna es lo que puede quebrar la dictadura de Nicolás Maduro”, expresó Blanco. Y concluyó: “El tiempo dirá la respuesta y tocará saber que ocurre una vez que esté Joe Biden en el poder”.

Por GS/RJ

