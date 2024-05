“En política, la amistad es perjudicial para la efectividad” – Andrés Malamud

El reconocido politólogo Andrés Malamud ofrece un análisis penetrante sobre el panorama político y económico argentino en una entrevista exclusiva. Con una destacada trayectoria académica y un enfoque crítico, Malamud examina el desempeño del gobierno de Javier Milei, destacando tanto sus logros como sus desafíos.

En un diálogo que abarca desde la gestión económica hasta la estrategia diplomática, Malamud ofrece una visión matizada de la realidad argentina, enfocándose en los objetivos y las acciones del gobierno en relación con el contexto nacional e internacional.

“Evaluar el gobierno es un ejercicio complejo”, comenta Malamud. “Es crucial entender que los objetivos propuestos por el gobierno deben ser evaluados en función de su propia métrica, no de las preferencias personales”. Desde la reducción de la inflación hasta las reformas económicas, Malamud analiza cada aspecto con profundidad, resaltando la necesidad de considerar el contexto geopolítico y las implicaciones a largo plazo.

En medio de divisiones políticas y desafíos económicos, la esperanza persistente de los argentinos en un futuro mejor es evidente. “La magia del liderazgo carismático radica en su capacidad para mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles”, apunta Malamud. Esta entrevista ofrece una oportunidad única para sumergirse en el análisis perspicaz de uno de los expertos más destacados en política argentina.

En Palabras de Malamud:

Sobre lo que se propuso Milei en campaña, explica Malamud, que era cerrar el Banco Central, dolarizar la economía argentina, bajar impuestos, levantar el cepo y bajar la inflación, por ahora solo cumplió uno de ellos, el de la baja de la inflación, después de haberla aumentado el primer mes, desde lo cual viene mes tras mes bajando unos cinco puntos porcentuales. Es decir que, de los cinco objetivos principales que se había propuesto, uno lo está cumpliendo, y con los otros cuatro está en deuda, pero él prometió una gestión para cuatro años y recién va a seis meses, así que debemos hacer es postergar el juicio hasta ver si en un tiempo de madurez de las políticas puede presentar éxitos en el ochenta por ciento de las áreas en las que todavía no vemos avances.

Recuerda Malamud que Milei juró “cortarse un brazo antes de subir un impuesto”, que por eso, como diputado votó la eliminación del cobro de Ganancias a sectores importantes de la población, y que ahora está reimponiendo ese cobro.

“Si prometió bajar impuestos y los sube, o no sabía algo cuando era candidato, o sabía y mintió”, presume.

Como politólogo, acepta que la mentira es parte de la campaña y que ganar una elección exige alianzas y promesas, pero que gobernar exige otras alianzas y acciones y que, a veces, las acciones y las promesas discuerdan.

Por otra parte, reconoce que Milei, que es economista “está aprendiendo muchísimo” de política y que lo sabemos porque se deshizo de un amigo, Nicolás Posse. “Lo primero que uno aprende cuando llega a altos niveles políticos, es que la amistad es perjudicial para la efectividad”, subrayó. Y añadió que el Presidente aprendió, que se aprende con costos, tal como lo aprendió Alfonsín cuando se tuvo que deshacer de Grinspun y poner a Sourrouille, que fue más efectivo.

Ahora Milei tuvo la suerte de tener otro amigo para sustituir al que se fue, que es Guillermo Francos, señala, que fue el que le permitió tornar un fracaso en un éxito, el fracaso de febrero, cuando no pasaba la ley Ómnibus, al éxito de mayo cuando pasa por Diputados, y que ahora Francos estaría encargado de que pase por el Senado también, y por lo que se vio ayer parece que tuvo una buena gestión, así que lo que el gobierno muestra es que hay aprendizaje.

“De febrero, un Milei que tuitea insultando desertores, a mayo, el que tuitea elogiando colaboradores, lo que vemos es que cuando hace falta se traga los insultos y se manda a guardar”, analizó.

Considera favorable que el Presidente estuviera en el exterior cuando se está discutiendo su ley en el Senado. “Lo mejor que puede hacer es desaparecer porque es una figura agresiva y lo que necesita en este momento es una figura concertadora”, dijo Y agregó: “Eso es lo que hizo, se fue a Estados Unidos y el que habla es Francos que resuelve problemas en vez de crearlos”.

Sobre la figura del Presidente argentino en el ámbito internacional, ya tapa de la revista Time, con un reciente altercado con Pedro Sánchez, el analista opina que él tomó la decisión de no reunirse con jefes de estados y sí hacerlo con grandes empresarios tecnológicos, con empresarios de la economía del futuro y que la decisión es interesante, poco convencional, pero que no sabemos si será efectiva. Explica que es poco convencional porque no es lo que hace un jefe de estado, que habitualmente se reúne con otros jefes de estado, y que lo que hace Milei no es lo que hace un presidente, que habitualmente cultiva el voto doméstico, y él viaja más al exterior que a las provincias argentinas.

De todos modos, considera que, si la expectativa es modernizar la Argentina y conseguir inversiones, podría estar bien apuntado; y que esto que está haciendo Milei sirva para que esos grandes empresarios tecnológicos pongan su plata en Argentina. Y explica que también a lo que está apostando el gobierno con la dolarización, no es a repartir los dólares a los argentinos, sino que los argentinos usemos nuestros dólares para mover la economía, es decir, que la inversión no llegaría de afuera, porque para mover la economía, la inversión extranjera es insuficiente.

Malamud indica que nunca va a llegar a las cantidades que necesitamos, que ”lo que necesitamos es la confianza de los argentinos”, que es lo que nos piden estos inversores y el Fondo Monetario Internacional: “Ustedes pongan la suya, y después vemos si nosotros por cada dólar de ustedes ponemos uno nuestro. Pero si ustedes que son el país que tienen más dólares en el mundo después de Estados Unidos no ponen sus dólares en su país ¿porque deberíamos hacerlo nosotros?

En relación a la disputa con e Pedro Sánchez, señala que pelearse con otro jefe de estado no nos restó un Euro de inversión, que “ningún empresario español retiró plata porque Milei se peleó con Pedrito”, pero lo malo es que, encontrarse con los empresarios tecnólogos tampoco no nos trajo un dólar de inversión. Juntarse con Elon Musk y con los grandes de Googlee y de Facebook hasta ahora no aportó inversiones argentinas.

Milei entiende bastante bien el mundo de la nueva economía y entiende bastante mal la geopolítica de la nueva economía. porque Elon Musk, Mark Zuckerberg y casi todos los empresarios con los que él se reúne y a los cuales él admira, cortejan a China, se cansan de viajar a China para decirles que el complejo militar-industrial norteamericano es anti-chino, pero ellos no. Así que lo que vemos es que Milei entiende para dónde va la economía del futuro, lo que no entiende es que esa economía es occidental, está des-territorializada, no tiene alianzas permanentes ni con Estados Unidos ni con Israel, como quiere tener Milei, las alianzas las tiene con aquellos que le permiten hacer buenos negocios y que el 60% de la humanidad vive en Asia.

Recuerda Malamud que el dólar es la moneda en la cual ahorra China, quien tiene sus reservas en dólares, y que Estados Unidos fabrica sus iPhones en China- “La economía del mundo está muy integrada, y los grandes empresarios, a los que Milei admira, van a cortejar a Xi Jinping, el jefe de los comunistas”, manifestó.

Acerca de lo que acontece en nuestro país, hoy por ejemplo que el gremio de La Fraternidad hizo marchar los trenes a 30 kilómetros por hora, con los gremialistas que continúan haciendo paros, toda esta permanente agitación social en una realidad donde la economía complicada, con índices de pobreza y de indigencia en la población de cifras alarmantes, Malamud explica que, así como evaluamos al gobierno en función de sus propios objetivos, evaluamos a la gente en función de su propia percepción. Los argentinos mayoritariamente creen que están pasándola mal. Setenta por ciento de los argentinos dice que el presente es horrible y que están peor que el año pasado, y que cerca del mismo porcentaje, cree que el que viene va a estar mejor. Hay expectativas positivas, optimistas, que son las que le dan sobrevida a este gobierno, que hasta ahora sólo dio malas noticias más allá de la desinflación, porque hay recesión, desempleo y desinversión pública. Así que la gente lo que hace es recibir esas malas noticias no sólo con resignación, sino con esperanza. “Esa es la magia del liderazgo carismático”, remarcó. Es lo que Milei ha conseguido, a pesar de que ajustó la economía y que la gente hoy la esté pasando mal, cree que este ajuste sirve para algo, que por una vez el sacrificio va a valer la pena.

Entonces, resume, que, si tenemos que juzgar a la Argentina por cómo está, está mal. Si la tenemos que juzgar por cómo cree que va a estar, ahí los argentinos lo ven de manera positiva.

Sobre la oposición observa que está el kirchnerismo que “la tiene clara aun cuando ellos están matando por dentro entre Kicillof y Máximo Kirchner”, pero son oposición a este gobierno, le van a votar las leyes en contra y le van a presentar candidato alternativo. En el medio está lo que va a definir si salen estas leyes o no y cuántas listas va a haber en elección del año que viene. El ¨PRO está dividiéndose por eso, hay gente que quiere listas conjuntas, esa gente que está liderada por Patricia Bullrich, Diego Valenzuela; y gente que quiere mantener la autonomía para negociar las condiciones de gobierno o para despegarse si le va mal, y Macri lidera ese grupo.

En el radicalismo, explica, tenemos diferentes posiciones en función de la provincia. Los radicales metropolitanos no lo quieren a Milei, ahí se ubican Lousteau y Facundo Manes, los radicales de las provincias le tienen un poco más cariño. Y después está todo el “centrón filoperonista”, la gente de Pichetto, de Monzó que podrían perfectamente ir en una lista de un peronismo no kirchnerista o con Milei o con los radicales, como en varias circunstancias. Indicó que ahora vamos a tener una lectura más clara cuando se vote en el Senado. Mi presunción es que el radicalismo va a votar íntegramente a favor de la ley en general con todas las concesiones que aceptó el gobierno en la figura de Francos, después haciendo reformas en particular. Se deberá ver cuántos senadores de los que están en el medio, los peronistas no kirchneristas logran unirse al bloque kirchnerista o cuántos gobernadores logra seducir el gobierno.

Para finalizar y analizando el escenario complicado que transita Europa, especialmente los países que limitan con Rusia, quienes tienen la seguridad de que esos son los próximos una vez que Putin termine con Ucrania, sostuvo que hoy la Argentina en muchos aspectos está mejor que muchos países europeos que tienen la guerra en la puerta, y que están discutiendo si reponen el servicio militar obligatorio, que sienten los bombazos en la ventana que hacen corridas a la farmacia por el yodo, por si ocurriera algún accidente atómico. Y porque, además, ven que su economía tampoco está creciendo al nivel de la de China y de Estados Unidos, están quedando atrás, mientras crecen demográficamente- “Europa es un gran lugar para vivir hoy; el futuro no es tan brillante, están al revés que Argentina, donde hoy estamos mal pero tenemos expectativas de estar mejor”, cerró.

Redacción: Prof. Cita Litvak

