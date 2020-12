Médico judío estadounidense sorprendido al encontrar tatuajes nazis en un paciente con COVID-19

Un médico judío que trabaja con pacientes con coronavirus en California compartió su conmoción por el momento en que vio tatuajes neonazis en el cuerpo de un hombre gravemente enfermo al que estaba tratando.

Mientras su equipo, que incluía una enfermera negra y un especialista en respiración de ascendencia asiática, preparaba al hombre para que lo intuben, Taylor Nichols dijo en Twitter que vio los tatuajes nazis.

“La esvástica se destacó audazmente en su pecho. Los tatuajes de las SS y otras insignias que anteriormente habían estado cubiertas por su camisa ahora eran obvias para la habitación ”, tuiteó el lunes.

“Todos vimos. Los símbolos de odio en su cuerpo anunciaban con orgullo sus puntos de vista. Todos sabíamos lo que pensaba de nosotros. Cómo valoraba nuestras vidas ”, dijo Nichols, quien luego fue entrevistado sobre su experiencia por varios medios de comunicación.

