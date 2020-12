“La virtualidad no ha sido una herramienta útil y efectiva para la educación”

La presidenta de la Junta Directiva del colegio Colombo Hebreo de Colombia, Lisa Cohen, se refirió a la situación en su país en esta etapa de la pandemia y sobre las decisiones tomadas en materia educativa.

Cohen señaló que, en términos generales, Colombia continúa en estado de alerta, puesto que los números se tornan sensibles a las actividades que acontecen en el día a día. Indicó que, luego de un Black Friday, y frente a las próximas festividades navideñas, claramente, se produce un crecimiento exponencial de contagios y fallecidos, y que, por ello se van tomando medidas para evitar esas problemáticas.

En términos educativos, en el sector público, dijo que Colombia finaliza el ciclo del año en estos momentos, y que se hace una pausa hasta el mes de enero cuando, según lo informó la Alcaldesa de Bogotá, se espera reactivar la normalidad del sistema educativo.

En el caso del Colegio Colombo Hebreo, que tiene un calendario de cronograma americano, se encuentran en la mitad del año lectivo y que tendrán unas cortas vacaciones ahora en diciembre. Señaló Cohen que ellos pudieron adaptarse más a una suerte de normalidad, con un grado de presencialidad, en el que manejan un sistema híbrido, por el cual, hay un aforo permitido para el ingreso al colegio de un 35 por ciento del alumnado. Resolvieron darle prioridad a los más pequeños para que asistan toda la semana. Y los de Primaria concurren unos días en la semana, y los otros los alumnos del Bachillerato, “obviamente con todas las medidas de bioseguridad”, remarcó.

En cuanto a si tuvieron alguna suerte de presión de parte de los sindicatos para evitar la concurrencia a clases, indicó que el caso del colegio hebreo es diferente, puesto que es una institución privada; y que, en el mes que llevan esta modalidad, no se ha presentado ninguna situación al respecto. Y destacó la actitud de los docentes, quienes tomaron este regreso a la presencialidad con inmensa emoción y responsabilidad y que han podido trabajar muy bien. Respecto de los padres, también hubo respuesta positiva, ya que el 80 por ciento de los alumnos regresaron a la presencialidad y el resto continúa tomando sus clases de manera virtual. Opinó la dirigente que mientras se mantengan los cuidados que el protocolo impone, como el distanciamiento, el lavado de manos, uso de tapabocas, la ventilación, el riesgo es mínimo, y que,” para la salud mental y el desarrollo de la vida social y física de los alumnos, el cambio es notable”.

Respecto a lo que ocurre en el sector de la educación pública, (y sobre las diferencias que se presentan con la privada) , en cuanto a lo que sucederá con aquellos alumnos que por diversas razones, en especial económicas, falta de recursos logísticos, no hayan podido cumplimentar con los contenidos, y sobre cómo encarará el Estado para resolver su situación, en lo que respecta a su inserción el próximo año escolar, Cohen indicó que “desafortunadamente, toda esa lucha que se había tenido en países como Colombia y en Latinoamérica en general, tratando de reducir la brecha de desigualdad y de generar una equidad en términos sociales y educativos, se vio afectada porque para los sectores menos favorecidos, la conectividad y la virtualidad no ha sido una herramienta útil y ciento por ciento efectiva para la educación al no contar con recursos efectivos para llevarlo a cabo”. Sumado a ello, indicó que “habrá que ver el estado en que se encuentran los edificios escolares para cuando regresen a las clases presenciales”, puesto que ya llevan un año prácticamente abandonados, y que por ello, va a ser muy complejo con lo que se van a encontrar, en especial en la zona costera en la que el clima, la sal del mar afectan aún más los edificios. “Va a ser un reto muy grande a nivel gubernamental y definitivamente las brechas se van a notar aún más”, reveló. Y agregó que los contenidos se van a ver vacíos, porque estos alumnos no tuvieron la misma oportunidad que “los niños privilegiados” que acuden a las instituciones privadas, sobre todo de la ciudad, donde tiene mejores condiciones.

Respecto de cómo vivieron las festividades del calendario hebreo, Lisa Cohen indicó que se vivenciaron todas ellas, que trabajaron durante todo el año para cada una de las fiestas, que crearon un canal de YouTube del Colegio Colombo Hebreo, al que se puede ingresar y disfrutar de videos “super emotivos” de todos los jaguim, llenos de contenidos, de enseñanzas, no solo a nivel de religión, sino también de valores humanos. “Podemos decir que no solo tuvimos esa experiencia, sino que también pudimos llegar a más personas y a más hogares con la virtualidad”, declaró. Para Janucá, supone que así como para shabat, se realiza desde el colegio con un grupo que se encuentra allí, y el resto lo acompaña desde sus hogares, para esta fiesta ocurrirá algo similar, y con ello lograrán que esta pueda ser una vivencia, no solamente para el colegio , sino también para la comunidad y para todo el mundo.

Por CL/RJ

