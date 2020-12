Tweets xenófobos de los Pumas: “De esta situación no tiene la culpa el rugby”

La indignación que generó la falta de un homenaje a Diego Maradona en el partido que Los Pumas jugaron el sábado fue como una bola de nieve que no paró de agrandarse hasta ahora, la Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió revocar la capitanía de Pablo Matera, y suspenderlo junto a Guido Petti y a Santiago Socino luego de que se difundan mensajes discriminatorios y violentos que escribieron en redes sociales hace ocho años o más.

Desde Radio Jai nos contactamos con Santiago Martella, periodista especializado en rugby, para que esclarezca y profundice al respecto.

“De esta situación no tiene la culpa el rugby, Maradona dijo ‘La pelota no se mancha’ en el fútbol, creo que aplica esta frase para el deporte que estamos hablando, el rugby es una cosa y todas las situaciones que ocurren a su alrededor son decisiones que toman las personas, que no se ensucie el rugby como deporte por una u otra cuestión. En sí el deporte siempre es bueno, después hay que ver que pasa alrededor de este”.

Desarrolló cual seria la decisión que debería tomar la máxima entidad del rugby en Argentina: “La Unión Argentina de Rugby tiene que tomar cartas en el asunto y aplicarle una sanción grave que ellos consideren que se merecen, porque si la UAR no hace nada o le hace una sanción mínima y leve, va a ser considerado casi como una burla, la institución ya suspendió a los jugadores para este fin de semana, en el último partido del Tres Naciones”.

“Los ejemplos de los Pumas son los que uno más mira, son los jugadores a los que uno quiere imitar cuando uno es chico. Yo por ejemplo cuando era chico quería ser Diego Albanese, porque yo jugaba en el mismo puesto que él cuando estaba en los Pumas, si él hubiera hecho algo que era malo, por supuesto que hubiera repercutido de manera negativa”, Continuó explicando el punto de vista de los Pumas sobre que se los considere un ejemplo a seguir: “Ellos mismos intentan muchas veces sacarse del lugar de ejemplo, son jugadores que defienden una camiseta y que hacen lo que les gusta, pero en definitiva terminan siendo ejemplos para muchos”.

