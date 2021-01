Radio Jai dialogó con el periodista y abogado Carlos Maslatón, quien explicó las razones por las que hace pocos días publicó un tuit acerca de que el barbijo es la marca que el estado totalitario del coronavirus quiere imponer a los habitantes de todo el mundo y, además, se defendió de las acusaciones por una supuesta banalización del Holocausto. También, apuntó contra China y ratificó su postura en contra del uso del barbijo ya que afirma que han exagerado con el coronavirus con fines políticos.

“Hay que entender que el nazismo duró doce años en el poder, y que sus medidas totalitarias, genocidas y de exterminio se dieron de a poco”, comenzó explicando. Y agregó: “El Holocausto, el nazismo, el comunismo, los genocidios, los armenios, no aparecen de un día para el otro, sino que es un proceso que se va dando de a poco y sorprende, incluso a los mismos que lo organizan”.

Generó mucha polémica el tuit de Maslatón diciendo que es comparable el uso del barbijo para cuidar la salud de la población con, por ejemplo, utilizar una estrella amarilla.

Por otro lado, dio su punto de vista acerca de cómo manejó Israel la pandemia y argumentó: “No me gusta el camino que ha seguido la sociedad israelí con respecto al coronavirus: un camino de extremo miedo y cuidado que no se justifica”. “Creo que la política correcta con esto es tomarlo como una enfermedad común, no limitar ningún movimiento de las personas, no hacer ningún aislamiento, no cambiar la vida como era y el que tiene miedo se queda en su casa”, señaló el abogado.

Con respecto a la supuesta banalización del Holocausto por lo que se lo acusó y difamó en redes sociales, Maslatón se defendió y estableció: “Personalmente me siento en derecho de comentar el Holocausto y de compararlo con cualquier hecho judío o no judío de la historia a mi sola voluntad y no hay ninguna persona en el mundo que me pueda venir a chicanear con que estoy banalizándolo y rechazo absolutamente ese calificativo”. Y continuó: “Sí se puede hablar del Holocausto y sí se lo puede comparar con lo que uno crea que se puede comparar. La política de no tocar el tema porque es muy grave y no hay nada comparativo, es pésima. Los ejemplos del Holocausto hay que usarlos en forma diaria, porque eso permite discutirlo y mantener viva la memoria”.

El entrevistado dijo que en el 2020 y este año, la gente al usar barbijo “es una forma de decir ´vos ponete esto´ y es el símbolo de que estas obedeciendo las órdenes totalitarias del Estado”. “Como viene la mano, si no frenamos el avance totalitario y comunista del Estado con este tema del coronavirus, en unos años van a agarrar a cientos de miles de personas y las van a confinar, y el que quiera hablar de eso en contra, también”, aseguró.

Además, hizo referencia al hecho de que a Trump lo sacaron de las redes sociales y dijo: “Es una muestra de lo que está por venir”.

En Polonia, antes del exterminio nazi, había una cantidad de 3.200.000 judíos y casi todos fueron asesinados por el régimen comandado por Hitler. Maslatón lo comparó con el uso del barbijo y expresó: “Esto es el inicio de un plan totalitario”. Y prosiguió: “El coronavirus fue fabricado o vendido por China comunista como la amenaza final para el mundo libre, y ahora nosotros como boludos compramos ese argumento y cerramos todo”.

Cuestionó el hecho de que las medidas sanitarias para prevenir los contagios no son para todos, sino para algunos. “En la Ciudad de Buenos Aires se hizo la manifestación del aborto, el funeral de Maradona, los actos del gobierno, es decir, esto rige para algunos y no para otros, y a mí, eso sí me suena a tremenda discriminación”, aseguró.

Pese a que los casos en el mundo continúan en aumento, Maslatón fue contundente y afirmó que “el problema médico no existe”, sino que “ha sido agrandado miles de veces por una razón política”. “Es absolutamente ideológico y político, no tiene la gravedad médica que dicen. Es una enfermedad respiratoria común”, indicó. Y siguió: “Los números de muertos están falsificados, en Argentina no hay 45 mil muertos, hay 4000 como mucho porque a cada uno que muere le ponen en la partida de defunción ´coronavirus´”.

Y, por último, apuntó contra China y dijo: “Es el neocomunismo internacional del siglo XXI que ya probó todo contra el capitalismo liberal y ahora decidieron asustar a la gente con una enfermedad para destrozar la economía”. “Los que inventaron esto, que son los chinos comunistas, estuvieron encerrados un mes y no hicieron nada, y hoy no tienen ni un caso más y ni un muerto”, afirmó el abogado. Y concluyó: “el mundo libre tiene miedo en este momento”

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente