El fenómeno que causaron a nivel mundial en los últimos años las series israelíes, es indiscutible. Sin lugar a dudas, la tecnología ha facilitado el acceso a ellas, y que se encuentren disponibles en plataformas como Netflix y Amazon Prime, ha colaborado con que puedan ser reconocidas a nivel internacional por televidentes que quizá no tenían previo contacto con la comunidad israelí. Dialogamos con Mara Legoz, especialista en series de Tv israelíes, que comparte contenido y reseñas en su cuenta de Twitter @maralegoz.

“Las series israelíes, tienen una muy buena producción y calidad actoral, con historias complejas y lindos mendajes. Siempre hubo mucha repercusión de las series argentinas en Israel, pero con Netflix y Amazon, es la primera vez que se da al revés”, expresó Mara Legoz, refiriéndose al creciente público que consume las series israelíes en argentina particularmente.

Acerca del público que consume estas series, Legoz explicó que es multicultural, y de diferentes religiones, además de que existen fanáticos de un amplio rango etario, “Yo participo en foros, y hay gente de 30 y hasta 80 años hablando con pasión de los temas que las series tratan. Los actores cuentan que reciben mensajes de Taiwán, de Japón, de Estados Unidos. Se abrió una puerta grande en Israel hace pocos años”, manifestó la especialista.

“Poco ortodoxa”, serie original de Netflix, atrajo a un gran público, al tratar tabúes y temáticas desconocidas de determinadas culturas ultraortodoxas. “Yo vivía cerca de una familia ultraortodoxa, y nunca me llamaron la atención su vestimenta y sus rituales, pero leo gente que se sorprendió de sus costumbres al ver “Poco Ortodoxa”, y creo que se asemejan a la realidad, pero no dejan de ser ficción”, dijo Mara Legoz.

Para quien no vio series israelíes aún, la tuitera recomendó ver Shtisel, The baker and the Beauty y Poco Ortodoxa. Adelantó también que ya fue filmada la tercera temporada de Shtisel, y que su estreno se encuentra previsto para Diciembre de 2020.

BS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente