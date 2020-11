Israel y Sudán comenzarán a cooperar en materia de agua y Coronavirus

Israel y Sudán comenzarán a cooperar en formas de combatir la pandemia de COVID-19, así como en agua y agricultura, dijo el miércoles el embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, después de reunirse con su homólogo sudanés en Nueva York.

“¡Primera reunión histórica con la Misión de la ONU de Sudán y el Embajador Omer Siddig! Para traducir la paz entre nuestras naciones en acción, comenzaremos a cooperar en agricultura, agua y nuestra lucha común contra el coronavirus ”, escribió Erdan en una publicación de Twitter después de la reunión.

“Me siento honrado de representar a Israel durante este período”, dijo.

First historic meeting with Sudan's UN Mission and Ambassador Omer Siddig! To translate peace between our nations into action, we will begin cooperating in agriculture, water, and our common fight against coronavirus. I feel honored to represent Israel during this period.

🇮🇱🇸🇩

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 11, 2020