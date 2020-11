Lord Jonathan Sacks Z.L Pesar por el fallecimiento de una figura única

Jonathan Sacks, falleció de cáncer a los 72 años. Tras una vida en la que obtuvo reconocimiento primero por ocupar el cargo de Gran Rabino de Gran Bretaña por 22 años hasta el 2013 y luego por sus transmisiones regulares en Thoughts for the Day (Pensamientos para el Día) del programa Today de la BBC Radio 4 y por sus artículos periodísticos.

Su muerte fue anunciada al terminar Shabat desde sus propias redes sociales: “Baruch Dayan Ha’Emet. Con la más profunda tristeza, lamentamos informarles que el rabino Lord Jonathan Sacks (HaRav Ya’akov Zvi ben David Arieh z”l) falleció temprano esta mañana, sábado 7 de noviembre de 2020 (Shabat Kodesh 20 de marzo de 5781)”.

Baruch Dayan Ha’Emet. It with the deepest sadness that we regret to inform you that Rabbi Lord Jonathan Sacks (HaRav Ya’akov Zvi ben David Arieh z’’l) passed away early this morning, Saturday 7th November 2020 (Shabbat Kodesh 20th MarCheshvan 5781).

Durante su vida, Sacks escribió más de 30 libros, publicando el más reciente, Morality: Restoring the Common Good in Divided Times, a principios de este año.

Hacía tres semanas, Sacks había anunciado que estaba siendo tratado por un cáncer (no especificado), enfermedad que había tratado dos veces de manera exitosa durante su vida.

Su muerte tuvo grandes repercusiones en el Reino Unido. Marie van der Zyl, la presidenta de la Junta de Diputados de los judíos británicos declaró: “Estamos consternados por la noticia del fallecimiento del rabino Lord Sacks. Era un gigante tanto de la comunidad judía como de la sociedad en general. Su asombroso intelecto y su valiente voz moral fueron una bendición para todos los que lo encontraron en persona, por escrito o por radio… Su destacada permanencia como rabino jefe llevó a una revolución en la vida y el aprendizaje judíos que ha asegurado que su legado pase no solo a través de su propia y querida familia, sino también a través de generaciones de jóvenes de nuestra comunidad”. Las condolencias no fueron solo desde dentro de la comunidad, Nick Baines, el obispo anglicano de Leeds tuiteó: “Una noticia muy, muy triste. Un gigante se ha ido. Condolencias a nuestros amigos judíos, pero mucho más allá, también … Le debo una gran deuda, cultural, espiritual e intelectual. Muy triste y una pérdida masiva para el país”. Incluso el primer ministro británico, Boris Johnson, se unió a los homenajes a Sacks: “Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento del rabino Lord Jonathan Sacks. Su liderazgo tuvo un impacto profundo en todo nuestro país y en todo el mundo. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y la comunidad judía. Que su memoria sea una bendición”.

I am deeply saddened by the passing of Rabbi Lord Jonathan Sacks. His leadership had a profound impact on our whole country and across the world. My sincere condolences to his family, friends and the Jewish community. May his memory be a blessing.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020