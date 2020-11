El gabinete israelí aprueba la construcción nueva ciudad en la frontera con Gaza

El gabinete israelí aprobó por primera vez en años la construcción de una nueva ciudad en la zona fronteriza de Gaza, en el Consejo Regional de Sdot Néguev.

En un comunicado, Netanyahu, el primer ministro de Israel declaró: “Esta es una gran noticia para Israel, es una gran noticia para las comunidades en la zona fronteriza de Gaza… Seguimos desarrollando las ciudades del sur, incluidos los moshavim y los kibbutzim… Estamos desarrollando nuevos vecindarios en Sderot y Netivot. Debo decirles que hay una lista de espera para cada hogar. Esta es la mejor prueba de nuestra capacidad de recuperación nacional”.

אישרנו היום הקמת יישוב חדש בעוטף עזה. בשורה גדולה לישראל וליישובי העוטף. אנו ממשיכים לפתח את יישובי הדרום, לרבות המושבים והקיבוצים. בונים שכונות חדשות בשדרות ובנתיבות. זו ההוכחה הטובה ביותר לחוסן הלאומי שלנו. ממשיכים לבנות את ארצנו ולחזק את ישראל! 🇮🇱 pic.twitter.com/g0wQZGDnl6 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

El nombre provisional para la ciudad que estará ubicada al sur de la ciudad de Sderot y al este del Kibutz Sa’ad es Hanun que se traduce al español como “misericordioso”.

El jefe del Consejo Regional de Sdot Néguev, Tamir Idan, dijo estar “muy emocionado” por la decisión tomada por el gabinete, calificando el establecimiento de la nueva ciudad como una “batalla de cinco o seis años”. Según datos aportados por el funcionario, la ciudad albergará a al rededor de 500 familias y se está trabajando para proporcionarles los fondos necesarios para seguridad, desarrollo, educación y bien estar.

Por otro lado, Shay Hajaj, presidente del Centro del Consejo Regional de Israel apoyó también la aprobación del gabinete, tuiteando: “Acojo con satisfacción la decisión del gobierno de aprobar hoy el establecimiento de un nuevo asentamiento en el Sobre de Gaza, dentro de los límites del Consejo Regional de Sdot Negev. El establecimiento de un nuevo asentamiento en estos días y especialmente, en el Sobre de Gaza, es de inmensa importancia nacional. Contiene una declaración de la determinación de Israel de continuar construyendo y desarrollando asentamientos en todas las partes del país. Esta decisión también incluye una declaración de la intención del gobierno de seguir desarrollando la periferia. Al decidir sobre el establecimiento de un nuevo asentamiento, uno debe considerar no solo los datos económicos sino también el valor nacional y social del acto. Como director del Centro de Consejos Regionales y director del consejo regional vecino, Merhavim, me comprometo a ayudar en la implementación de la decisión. Felicitaciones a los residentes, al Consejo Regional de Sdot Negev ya mi querido amigo Tamir Idan, el jefe del consejo, que luchó y creyó en todo momento. Sin él, no habría sucedido”.

(1)מברך על החלטת הממשלה היום, לאשר את הקמתו של יישוב חדש בעוטף עזה, בתחומי המועצה האזורית, שדות נגב.

להקמת יישוב חדש בימים אלה ובעיקר, בעוטף עזה, יש חשיבות לאומית עצומה. יש בה הצהרה על נחישותה של ישראל להוסיף ולבנות ולפתח את ההתיישבות בכל חלקי הארץ. — — Shay Hajaj שי חג'ג' (@shay_hajaj) November 8, 2020

(3) ברכות לתושבים, למועצה האזורית שדות נגב ולחברי היקר תמיר עידאן, ראש המועצה, שנלחם והאמין לאורך כל הדרך. בלעדיו זה לא היה קורה. — Shay Hajaj שי חג'ג' (@shay_hajaj) November 8, 2020

Por TP/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente