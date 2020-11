Irán disputará el Mundial de Esports en Israel

Irán ha confirmado que enviará representantes para participar en el Campeonato Mundial de deportes electrónicos en Eilat, lo que representa una desviación significativa de su política tradicional. La competición organizada por la Federación Internacional de Deportes Electrónicos (IESF, abreviado en inglés) está programada para realizarse en febrero.

La decisión de que el torneo se celebrara en Israel fue un secreto muy bien guardado durante meses, y fue el resultado de los esfuerzos realizados por Ido Brosh, presidente de la Asociación Israelí de Esports (IESA) y miembro de la junta directiva de la IESF. Maccabi World Union (una asociación deportiva internacional de ámbito judío) y el Ministerio de Cultura y Deporte también se encuentran trabajando en el proyecto.

En el momento en que se hizo el anuncio original, Irán, junto con otras naciones que no tienen vínculos diplomáticos con Israel, como Indonesia, habían expresado su decepción ya que parecía que no podrían participar debido a razones políticas. Y aunque algunos países de la región como Líbano y Siria definitivamente no aceptaron competir, los representantes de la República Islámica finalmente sí.

En declaraciones para The Jerusalem Post, Brosh aseguró que estaban emocionados de recibir a los representantes iraníes y explicó que los deportes electrónicos son un medio muy efectivo para unir a las personas, incluso cuando la falta de vínculos normalizados podría interponerse. “Son un puente tremendo entre las personas”, explicó.

“A través de Internet, tienes acceso a muchas culturas diferentes”, agregó el presidente de la Asociación Israelí de Esports, quien logró la aprobación del Ministerio del Interior para que los jugadores iraníes viajen sin inconvenientes hacia el Estado judío. El Ministerio de Relaciones Exteriores también intervino en la logística para tramitar las visas.

La participación de Irán en el evento representa un cambio fundamental en su política tradicional respecto a las competiciones que se desarrollan en Israel. A su vez, en el pasado, decenas de deportistas de la República Islámica se vieron obligados a abandonar diferentes competiciones por tener que enfrentarse a un israelí.

Sin embargo, para Brosh, esto no es del todo sorprendente. aclaró: “Muchos funcionarios de la IESF son mis amigos y están muy entusiasmados con las oportunidades que ven”. Otros países que no tienen conexión con Israel, como son los casos de Indonesia y Malasia, también han decidido participar siempre que estén clasificados.

Esta no es la primera vez que los deportes electrónicos se han convertido en una herramienta diplomática: desde 2019 Brosh comparte la junta directiva con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Sultán Bin Khalifa Bin Sultán Al Nahayan (miembro de la familia real emiratí).

Por otro lado, Brosh declaró: “Incluso antes de que se normalizaran los lazos, la gente de los Emiratos Árabes Unidos siempre fue muy cálida y acogedora con nosotros”. Mas allá de esto, añadió: “Estoy muy feliz de invitar al jeque Sultán Bin Khalifa Bin Sultán Al Nahayan a visitar Israel”.

Por último, con sede en Corea del Sur, IESF tiene operaciones en docenas de países de todo el mundo y se ha convertido en una de las organizaciones de deportes electrónicos líderes en el mundo. Su competición es apreciado como uno de los más prestigiosos, visto por más de 200 millones de personas.

Por GZ/RJ.

Con información de Ynet.