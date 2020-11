Nicolás Szuster, economista, analizó la situación económica actual de la Argentina.

Szuster señaló que “la baja del dólar blue es un alivio” y subrayó que “la brecha está en un 100%, sigue siendo un número muy alto, pero al menos ya no es del 150%”.

“Creo que esto es transitorio, lamentablemente el dólar va a tender a subir”, indicó el economista y argumentó que “tuvimos una serie de medidas que intentaron mostrar que no se quiere devaluar. Sería muy grave para el gobierno tener que devaluar”.

Szuster hizo hincapié en que “si se llega a ir el tipo de cambio oficial, la pobreza se desmadra” y enfatizó: “La situación que estamos atravesando es transitoria porque los problemas de fondo no están resueltos”.

“Lamentablemente no se logró restablecer la confianza, creo que este gobierno perdió la confianza, está muy desgastado”, manifestó el economista y concluyó: “El problema no es el dólar, el problema es el peso. El dólar está en su momento más bajo en el mundo, el problema es que el peso no vale nada”.

