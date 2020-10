Descubren una iglesia de 1.600 años de antigüedad en el norte de Israel

Los trabajos de excavación que se desarrollaban en la reserva natural Banias dieron con señales de una iglesia erigida sobre la base de un antiguo templo griego de adoración al dios Pan. Una piedra tallada con cruces permite suponer que el lugar era destino de peregrinos.

Una iglesia del período bizantino, que data del año 400 d. C., fue descubierta en la reserva natural Banias, en la base del Monte Hermón, en los Altos del Golán. La iglesia fue descubierta durante los trabajos de excavación arqueológica realizados en la zona por los profesores Adi Erlich y Ron Lavi, del Instituto de Arqueología de la Universidad de Haifa.

El hallazgo de un piso de mosaicos adornado con cruces y otros símbolos cristianos, llevó a los investigadores a suponer que se trataba de una iglesia. En el sitio se descubrió también una gran piedra labrada, con cruces grabadas sobre ella, lo cual permite suponer que la zona se convirtió en lugar de peregrinaje. Durante los trabajos de investigación, se descubrieron elementos que indican que el complejo tuvo su uso también en la época romana como un templo a cielo abierto, destinado a la adoración del dios Pan. El lugar contaba con alcobas, altares y elementos arquitectónicos de decoración. En el centro del recinto se halló una pequeña piscina.

Según los investigadores, al momento de construir la iglesia se basaron sobre la anterior estructura pagana, y su fundación se estima alrededor del siglo IV d.C., cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial en la Tierra de Israel. En base a los inusuales desniveles en el piso de mosaicos y en las paredes del complejo, los investigadores estiman que la iglesia fue golpeada por un terremoto que hundió parte del complejo. El sitio sagrado fue posteriormente reconstruido en el siglo VII y se convirtió en lugar de peregrinaje.

El profesor Erlich, a cargo de la investigación, señaló: “El templo del dios Pan y la iglesia recientemente descubierta se encuentran en un entorno topográfico que combina una cueva, un acantilado, manantiales y una terraza de formación antigua a partir del derrumbe de una parte del acantilado sobre la que se construyeron los templos. En el período helenístico, en el siglo III a. C., la zona servía de santuario para el dios Pan. De ahí el origen del nombre de la antigua ciudad ‘Panion’, que más tarde cambió a Banias”.

El rey Herodes construyó en la zona un templo al emperador Augusto a finales del siglo I a. C. Su hijo Felipe fundó una ciudad llamada ‘Cesarea de Felipe’ a principios del siglo I d.C. Durante todo el período romano, la ciudad fue un importante centro de culto para los dioses Pan y Zeus. Según el Nuevo Testamento, fue en Banias donde Pedro reconoció a Jesús como el Mesías, y Jesús le dio las llaves del cielo. A principios del período bizantino, alrededor del año 20 d. C., la ciudad se convirtió en un importante centro cristiano. La importancia de la ciudad declinó después del siglo VII d. C., pero en el siglo XIII volvió a estar densamente poblada durante el período mameluco.

El doctor Yossi Bordovich, jefe del departamento de patrimonio de la Autoridad de Parques y Naturaleza, indicó que “las excavaciones arqueológicas en la reserva se llevaron a cabo en el sitio de las ruinas del antiguo templo del dios Pan, cuya construcción data probablemente de los años 20 a. C. y parte del cual fue desenterrado en excavaciones arqueológicas previas. Los trabajos actuales están destinados a completar el descubrimiento con el propósito de su preservación arqueológica y el mayor desarrollo turístico para los visitantes”.

Por DF/RJ

Con información de YNET.