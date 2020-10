Gabinete de coronavirus: después de casi seis horas, la reunión termina sin avances

Después de casi seis horas de intenso debate, la reunión del gabinete sobre el coronavirus terminó el miércoles con la decisión de que no se tomarán decisiones hasta la próxima semana. Se espera que los ministros se reúnan formalmente en la próxima etapa de la estrategia de salida del país el próximo lunes.

La reunión debería haber celebrado la disminución de la infección en todo Israel: el número de casos diarios ha disminuido, la tasa de reproducción es baja y los hospitales están viendo una disminución en los pacientes graves e intubados.

El miércoles, el Ministerio de Salud informó que 1.171 personas dieron positivo al virus el día anterior de las 42.518 pruebas realizadas, una tasa del 2,75%. Hasta el miércoles por la noche, había 596 enfermos de coronavirus en estado grave con 232 ventiladores. El número de muertos por el virus se situó en 2.291.

Se supone que la siguiente etapa del plan de salida del Ministerio de Salud comenzará en una semana y media cuando haya alrededor de 1,000 casos nuevos por día. Esa etapa incluye la apertura de aulas para estudiantes en los grados 1-4 y la reanudación de la medicina alternativa y los tratamientos no médicos.

Pero en lugar de avanzar, el primer ministro Benjamin Netanyahu comenzó la reunión discutiendo cómo se podría requerir que Israel se detenga o retroceda. Advirtió a los ministros que las restricciones podrían volver a imponerse si la situación comenzaba a empeorar.

“Si vemos que hay un aumento nuevamente, lo que está sucediendo ahora en los países europeos, nos veremos obligados a volver a imponer algunas de las restricciones”, dijo el primer ministro. “Primero debemos conocer los hechos … Israel ocupó el primer lugar en morbilidad per cápita en Europa. Impusimos un encierro y bajamos rápidamente. Los otros países de Europa que no impusieron bloqueos y no impusieron restricciones estrictas aumentaron rápidamente.

“Bélgica, la República Checa, los Países Bajos, todos estos países ahora tienen una morbilidad más alta que el nuestro, excepto Alemania, que también está aumentando”, dijo. “Les pido su cooperación para que podamos tener éxito”.

Con información de JP.

Por DF/RJ