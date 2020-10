En medio de la crisis económica y sanitaria en la que se encuentra el mundo por la pandemia del coronavirus, hay muchas personas que salen a flote y se la rebuscan para poder vivir. Para ello Radio Jai dialogó con el humorista Claudio Konfino, quien vive en Uruguay y dio detalles de su nuevo show y cómo la pelea día a día.

“Hay que salir y buscarla, no hay que quedarse, esas son excusas para no hacer nada”, explicó. Sin embargo admitió que “es difícil” la situación que nos envuelve.

Pero en vez de quedarse angustiado, Konfino se dio cuenta de muchas cosas y afirmó que “en estas épocas te das cuenta que uno no tiene nada, se tiene a sí mismo, los afectos y nada más”. Pero no todo es negativo para él ya que cuenta con sponsors que antes no tenía. “Cuando hacía shows ninguno de mis amigos me sponsoreaba y hoy en día que no tengo shows son mis sponsors”, contó.

Con respectos a sus shows, dijo que realiza algunos por Zoom para Buenos aires pero confesó que por esa vía “es horrible” debido a las circunstancias cotidianas en una casa de familia como por ejemplo que los papás reten a su hijo en medio del espectáculo.

A pesar de todo, el humorista continúa con su trabajo y anunció que el jueves 22 de octubre a las 21 horas estará en vivo por streaming con su nuevo show llamado “24 cuotas”. La entrada se compra por la plataforma Passline y tiene un valor de $500 argentinos.

Los artistas, dentro de los muchos rubros, son uno de los últimos que van a volver a su actividad normal ya que requiere de la presencia de mucha gente dentro de un teatro. Por eso la única forma de recaudar dinero para subsistir es realizando shows virtuales.

“En el show que van a ver, va a haber chistes nuevos, un Claudio más maduro”, aseguró. Además agregó que el mismo es “para toda la familia y para reírse un rato”.

