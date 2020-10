“Los objetivos destruidos en Siria por Israel estaban en la zona desmilitarizada y eran ilegales”

Fuerzas del ejército de Israel destruyeron dos puestos militares sirios en la zona desmilitarizada que separa los dos países. Radio Jai consultó al analista político Matty Zwaig, quien dio detalles acerca del tema y explicó la razón del ataque. “La frontera de Israel con Siria tiene desde el 22 de octubre de 1973, día en que se firmó el decreto 338 de las Naciones Unidas, una `zona de nadie´ desmilitarizada para que sea factible un alto el fuego en el cual ambas partes no se puedan atacar, y en el medio están fuerzas de la ONU”, comenzó.

“En esa zona, pero más cerca de la frontera del Líbano, fue donde el 27 de septiembre según Israel mismo confirmó, se atacaron un par de lugares muy pequeños que había construido el ejército sirio como base para poder hacer observación en la frontera, cosa que está totalmente prohibida porque es una sola desmilitarizada”, argumentó haciendo referencia a que el ataque israelí tuvo sus razones. Además agregó que “el ejército de Israel estaba decidido en forma firme a que nada se construya en esa zona” y que “lo que hizo fue entrar a destruirlo, puso explosivos y luego se retiró después de pocos minutos”.

Si bien no es habitual que Israel comunique éstos hechos, este fue una excepción. “En general, la mayoría de las veces y durante muchos años, no se dijo absolutamente nada de lo que se atacaba o lo que se hacía. Pero esa forma de hacer las cosas cambió hace unos 4 o 5 años”. Afirmó el analista y ex enlace con las fuerzas de la ONU en ese lugar, que ahora a veces se dicen las cosas y a veces no. “En este caso era muy importante decir que, a pesar de que es una teórica violación de otro país, nosotros no estamos violando nada sino que entramos a destruir algo en un lugar donde era prohibido construir desde un principio por la ley internacional, y eso Israel quería demostrarlo”, aseguró Zwaig.

Con respecto a las Naciones Unidas, el analista dijo que en la frontera entre Israel y Siria se encuentran dos tipos de enviados: tropas y observadores. Y lo que hacen es “efectivamente ver que ni del lado israelí ni del lado sirio se acerquen y se rompa el alto el fuego”.

“Durante más de 20 años los que estuvieron del lado israelí fueron Canadá y Finlandia y del lado sirio, Polonia y Austria, en lo que se llaman las Fuerzas de las Naciones Unidas para la observación del alto del cese del fuego”, detalló. También señaló que “los polacos tradicionalmente eran lo que removían las minas” y que todavía no han terminado de limpiar la zona desde los años 70´.

Hoy en día las fuerzas que se encargan de mantener la paz son, según Zwaig, “en vez de ser 8.000 efectivos como eran en los años 70 ´ y 80´, son 1018 personas entre tropas y observadores” y es un general de Nepal es quien dirige las tropas. Además, los países que cuidan la frontera son Fiyi, India, Nepal Uruguay e Irlanda.

Por último en analista cerró contando su experiencia en la zona e indicó que “cada dos semanas se lleva a cabo una tarea de inspección en la cual varios oficiales del lado israelí y del lado sirio contaban la cantidad de soldados, de tanques y de armas que tenían. Entonces cuando se entregaba ese informe a las Naciones Unidas por supuesto que ellos sabían que lo que habían visto no era la verdad, ya que los números no eran exactos ni de un lado ni del otro”.

