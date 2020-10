Un 79% de los saudíes ven el camino hacia la paz con Israel

Mientras Mike Pompeo se reúne en Washington DC con el ministro de asuntos internacionales saudí e impulsa al reino a “normalizar” sus relaciones con Israel, una encuesta revela que un 58% de saudíes se encuentran a favor del plan de la paz en Medio Oriente del presidente Trump.

Una nueva y sorprendente encuesta realizada por un encuestador árabe-estadounidense descubrió que el pueblo de Arabia Saudita es cada vez más receptivo a la “normalización” de las relaciones con Israel.

También encontró que una gran mayoría de saudíes ven favorablemente el plan del presidente Trump “Acuerdo del siglo” para la paz en Oriente Medio.

Además, ALL ARAB NEWS también puede informar que la encuesta encontró que más de 7 de cada 10 árabes en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania creen que el mundo árabe se dirige a acuerdos de “normalización” con Israel, incluso si los líderes palestinos continúan resistiendo todos los esfuerzos internacionales para hacer la paz.

Tales hallazgos habrían parecido absurdos hace 5 o 10 años.

Hoy, confirman la creciente sensación de los líderes políticos y analistas de Medio Oriente, así como de los líderes empresariales, inversores y líderes religiosos, de que se están produciendo cambios tectónicos sin precedentes en el panorama geopolítico y financiero del Oriente Medio moderno.

También sugieren firmemente que un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel, que alguna vez fue inimaginable, no solo es posible, sino que cada vez es más probable.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió en Washington con el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, y alentó públicamente al Reino a hacer la paz con Israel.

“Expliqué cómo los Acuerdos de Abraham negociados por el presidente Trump contribuyen en gran medida a nuestros objetivos compartidos para la paz y la seguridad regionales”, dijo Pompeo a los periodistas después de su reunión con el príncipe Faisal. “Reflejan una dinámica cambiante en la región, una en la que los países reconocen correctamente la necesidad de cooperación regional para contrarrestar la influencia iraní y generar prosperidad. Esperamos que Arabia Saudita también considere la posibilidad de normalizar sus relaciones y queremos agradecerles la ayuda que han recibido hasta ahora en el éxito de los Acuerdos de Abraham ”.

Pompeo se refería a las declaraciones positivas que han hecho los funcionarios saudíes sobre las decisiones de normalización de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y a la decisión saudita de permitir que los vuelos crucen su espacio aéreo en su camino hacia y desde Israel.

El Príncipe no se refirió específicamente a Israel o los Acuerdos de Abraham en sus comentarios. Sin embargo, elogió los esfuerzos de Estados Unidos para “mejorar la paz y la estabilidad regionales”.

El Príncipe también señaló que las conversaciones del “Diálogo Estratégico entre Arabia Saudita y Estados Unidos” se estaban celebrando “75 años después de la histórica reunión en 1945 entre el presidente Roosevelt y el rey Abdul Aziz Al Saud a bordo del USS Quincy que estableció nuestra asociación duradera” y dijo que el rey Salman y El príncipe heredero Mohammed bin Salman “esperamos ampliar nuestros lazos, mejorar nuestra cooperación institucional y elevar nuestra asociación a nuevas alturas”.

La innovadora encuesta fue realizada entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2020 por James Zogby, fundador de Zogby Research Services y presidente del Instituto Árabe-Americano.

El proyecto examinó las actitudes de 3.600 encuestados árabes en cinco países y territorios: Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Palestina.

También se encuestó a unos 1.005 israelíes para otra sección del estudio.

Los resultados se conocieron y discutieron este verano entre funcionarios árabes e israelíes de la región antes de que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel tomaran la decisión de firmar los Acuerdos de Abraham, los primeros tratados de paz árabe-israelíes en más de un cuarto de siglo.

Sin embargo, los resultados recién se están dando a conocer al público.

Sky News Arabia informó por primera vez sobre una parte de la encuesta hace varios días.

Israel Hayom luego publicó una historia basada en el informe Sky News.

Pero ALL ARAB NEWS ahora publica el análisis más detallado de los resultados de la encuesta y un enlace al informe completo y final.

En septiembre, un alto funcionario diplomático en Washington me entregó una copia embargada del informe, pero me pidió que no publicara su contenido hasta ahora.

Ahora que el material se puede hacer público, vale la pena sumergirse en el rico tesoro de los datos.

