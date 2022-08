El acuerdo con Irán solo es bueno para Israel si viene con una amenaza militar creíble de EE.UU. – Lapid

El jefe del Mossad, Barnea, volará la próxima semana a Washington para presentar la inteligencia israelí sobre Irán ante el Congreso.

Estados Unidos no llegará a un buen acuerdo con Irán sin una amenaza militar creíble, advirtió el domingo el primer ministro Yair Lapid.

Las potencias mundiales “tienen que lograr que Irán firme un acuerdo mucho mejor, lo que los propios estadounidenses llamaron ‘más largo y más fuerte’”, dijo Lapid. “Tal acuerdo solo se puede alcanzar con una amenaza militar creíble, por lo que los iraníes ven que tendrán que pagar un alto precio por su obstinación”.

Lapid argumentó que la presentación estadounidense de bombas revienta-búnkeres capaces de atacar las instalaciones nucleares subterráneas de Irán fue lo que llevó a Teherán a firmar el acuerdo nuclear original en 2015.

Un buen acuerdo sería más largo, en el sentido de que “no tendría una fecha de finalización”, dijo Lapid, y más sólido en el sentido de que “la supervisión sería más estricta y también se ocuparía del programa de misiles balísticos de Irán y su participación en el terrorismo en Oriente Medio”. Este.”

Los comentarios del primer ministro en una conferencia de prensa se produjeron después de que el ministro de Defensa, Benny Gantz, se reuniera con el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan , el viernes. Gantz le dijo a Sullivan que EE. UU. necesita poner sobre la mesa una opción militar viable incluso después de que se alcance un acuerdo nuclear, y que tal amenaza será un fuerte elemento disuasorio para que Irán viole el acuerdo o desarrolle un arma nuclear cuando expire.

Lapid dijo que “instruyó a las FDI y al Mossad para que estuvieran listos para proteger la seguridad de Israel en cualquier escenario; los estadounidenses entienden esto y el mundo entiende esto”.

Reiteró que Israel no es parte del acuerdo con Irán ni depende de las decisiones de las potencias mundiales, y que ningún acuerdo entre ellas limitará las acciones de Israel contra el programa nuclear de la República Islámica.

El primer ministro habló con los periodistas en medio de preocupaciones en Israel sobre un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán, varios días después de que Washington presentara su respuesta a las demandas de Irán luego de un borrador del acuerdo nuclear de la Unión Europea que estaba destinado a ser definitivo, según el coordinador de las conversaciones, la UE.

El asesor de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, estuvo en Washington la semana pasada para reunirse con Sullivan sobre el tema.

Lapid defendió el enfoque de su gobierno hacia los EE. UU. mientras negocia indirectamente con Irán, diciendo que no quiere dañar los lazos estratégicos de Jerusalem con Washington y trató de asegurarse de que los estadounidenses al menos escuchen lo que Israel tiene que decir sobre el tema.

Mantener las disputas principalmente a puerta cerrada ha llevado a “logros” para Israel, dijo Lapid, como que Estados Unidos mantenga al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica clasificado como una organización terrorista extranjera y detenga otras formas de alivio de sanciones, así como garantías de que la Organización Internacional Atómica Las investigaciones de la Agencia de Energía sobre sitios nucleares no declarados en Irán no se cerrarían.

Lapid argumentó que el borrador no es lo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba buscando cuando visitó Israel.

“El acuerdo no debería permitir que 100 mil millones de dólares fluyan a Irán por año sin que ellos muestren moderación en respuesta”, dijo una fuente diplomática de alto rango. “Tiene que ser un acuerdo que continúe para siempre para evitar que obtengan un arma nuclear”.

Otra preocupación que Israel ha planteado a Estados Unidos y otros aliados es que Irán está enriqueciendo y almacenando más uranio de lo que nadie sabe, dijo la fuente.

“Está claro que le han estado mintiendo a la OIEA”, afirmó la fuente. “Se lo hemos mostrado al mundo más de una vez”.

Lapid cree que “un mal acuerdo es peor que ningún acuerdo”, como hizo Netanyahu, dijo la fuente. La mejor opción sería un buen trato, que es algo que Netanyahu también dijo en 2015, aunque la semana pasada dijo que no se podía confiar en Irán bajo ningún acuerdo. es un mal trato, dijo la fuente.

En cuanto a los oficiales de las FDI, como los de la Dirección de Inteligencia, que piensan que si bien el acuerdo con Irán no es ideal, podría beneficiar a Israel, la fuente dijo: “Queremos que haya una discusión abierta sobre un tema tan abierto, pero en Al final, todos los factores principales, el primer ministro, el ministro de defensa, el jefe de personal de las FDI y los jefes de Shin Bet [Agencia de Seguridad de Israel] y Mossad piensan que es malo. Pero cada vez que entramos en una habitación, queremos una discusión y escuchar una variedad de opiniones”.

Lapid no ha hablado con Biden ni con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en las últimas semanas, pero la fuente diplomática dijo que “no cree que Biden esté tratando de evitar hablar” con el primer ministro.

A Lapid le gustaría reunirse con Biden cuando ambos se dirijan a las Naciones Unidas el próximo mes, pero el hijo del primer ministro se casará el día después de su discurso en Nueva York, lo que ha dificultado la programación de una reunión.

El jefe del Mossad, David Barena, criticando a la administración estadounidense Biden

La fuente diplomática de alto rango rechazó los informes de los medios de que el jefe del Mossad, David Barnea, fue más lejos en las críticas a la administración de Biden que Lapid, diciendo que era una conjetura por parte de los periodistas. No hay tensión entre Lapid y Barnea, y hablaron dos veces durante el fin de semana, agregó la fuente.

Se espera que Barnea hable ante un comité del Congreso estadounidense la próxima semana, en un viaje que estaba planeado antes de los comentarios del jefe del Mossad la semana pasada. Planea hablar con los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado.

Aunque Barnea se opone con vehemencia al acuerdo con Irán, la fuente negó que esto contradiga el enfoque de Lapid de no emular al ex primer ministro Benjamin Netanyahu en 2015 e ir a espaldas de la Casa Blanca para presionar al Congreso contra un acuerdo.

Dicho esto, los funcionarios israelíes, como el embajador en los EE. UU. Mike Herzog, se reúnen con miembros del Congreso de ambos partidos que se oponen al acuerdo.

No hacer campaña contra el acuerdo con Irán no significa no declarar la posición de Israel, dijo la fuente: “Les decimos a los estadounidenses que no nos alinearemos con ustedes. Creemos que el acuerdo es malo, y lo diremos. Describiremos nuestra postura a cualquiera que quiera escuchar”, dijo la fuente.

Aún así, Israel no confía en las elecciones de mitad de período para cambiar algo en la posición estadounidense, agregó.

Cuando se le preguntó si existe la preocupación de que J Street perjudique los esfuerzos de Israel contra el acuerdo con Irán, la fuente dijo: “Trabajamos muy bien con AIPAC”.

Israel está continuamente en contacto con los estados del Golfo sobre Irán, pero estos estados no necesariamente quieren que los detalles se hagan públicos, especialmente aquellos, como Arabia Saudita, con los que Jerusalén no tiene relaciones diplomáticas oficiales, afirmó la fuente.

Se espera que Lapid y Netanyahu se reúnan el lunes por la tarde para que el primero informe al segundo sobre las últimas conversaciones con Irán.

