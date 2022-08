El presidente iraní, Ebrahim Raisi, amenaza a Israel y dice que no habrá regreso al acuerdo nuclear si continúa la investigación del OIEA

TEHERÁN, Irán (AP) — El presidente de Irán advirtió este lunes que cualquier hoja de ruta para restaurar el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales debe hacer que los inspectores internacionales finalicen su investigación de partículas de uranio creadas por el hombre encontradas en sitios no declarados en el país.

En una rara conferencia de prensa que marcó su primer año en el cargo, el presidente Ebrahim Raisi también emitió amenazas contra Israel y trató de sonar optimista, ya que la economía y el rial de Irán se han derrumbado bajo el peso de las sanciones internacionales.

Raisi dijo que si Israel decide cumplir sus amenazas de destruir el programa nuclear de Irán, “verá si queda algo del régimen sionista o no”.

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, había advertido el domingo: “Si se firma un acuerdo, no estaremos obligados por él. No somos parte de él, y no limitará nuestras actividades. Hemos dado instrucciones a las FDI y al Mossad para que se preparen para cualquier escenario”.

A pesar de la atención internacional sobre el acuerdo mientras las conversaciones en Viena penden de un hilo, Raisi tardó más de una hora en reconocer plenamente las negociaciones en curso.

Teherán y Washington han intercambiado respuestas por escrito en las últimas semanas sobre los puntos más finos de la hoja de ruta, en la que se levantarían las sanciones contra Irán a cambio de que restrinja su programa nuclear que avanza rápidamente. El primer ministro Yair Lapid criticó el acuerdo emergente y dijo que los negociadores están permitiendo que Teherán manipule las conversaciones.

La Agencia Internacional de Energía Atómica durante años ha buscado que Irán responda preguntas sobre partículas de uranio hechas por el hombre que se encuentran en sitios no declarados.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, las naciones occidentales y la IAEA han dicho que Irán llevó a cabo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003. Irán ha negado durante mucho tiempo haber buscado armas nucleares.

Como miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán está obligado a explicar los rastros radiactivos y brindar garantías de que no se están utilizando como parte de un programa de armas nucleares.

Irán fue criticado por la Junta de Gobernadores del OIEA en junio por no haber respondido a las preguntas sobre los sitios a satisfacción de los inspectores.

Raisi mencionó los rastros, refiriéndose a ellos como un problema de “salvaguardia” usando el lenguaje del OIEA.

“Sin la solución de las cuestiones de salvaguardia, hablar de un acuerdo no tiene sentido”, dijo Raisi.

Según el acuerdo nuclear de 2015, Teherán podría enriquecer uranio al 3,67%, mientras mantiene una reserva de uranio de 300 kilogramos (660 libras) bajo el escrutinio constante de las cámaras de vigilancia e inspectores del OIEA.

El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, preparando el escenario para años de crecientes tensiones.

Las negociaciones coordinadas por la UE para reactivar el acuerdo comenzaron en abril de 2021 antes de detenerse en marzo y retomarse en agosto. La administración de Biden ha dicho repetidamente que cree que la diplomacia es la mejor manera de resolver la crisis.

Según el último recuento público de la OIEA, Irán tiene una reserva de unos 3.800 kilogramos (8.370 libras) de uranio enriquecido. Más preocupante para los expertos en no perfilación, Irán ahora enriquece uranio hasta un 60% de pureza, un nivel que nunca antes había alcanzado y que está a un breve paso técnico del 90%. Esos expertos advierten que Irán tiene suficiente uranio enriquecido al 60% para reprocesarlo y convertirlo en combustible para al menos una bomba nuclear.

En medio de las tensiones, se sospecha que Israel lleva a cabo una serie de ataques contra sitios nucleares iraníes, así como contra un destacado científico.

Israel cree que Irán tiene la intención de construir una bomba nuclear y ha publicado inteligencia que, según dice, revela el programa de armas iraní.

