Periodista agredido por grupo ultraortodoxo en protesta por virus

Un periodista haredi fue agredido mientras cubría las protestas de su comunidad contra los cierres por coronavirus de Nueva York que apuntan principalmente a los vecindarios judíos ortodoxos de la ciudad.

Jacob Kornbluh, reportero político de Jewish Insider y miembro de la comunidad ultraortodoxa, fue perseguido y golpeado repetidamente por un gran grupo de manifestantes que aparentemente lo culparon por resaltar las infracciones comunitarias de las restricciones al coronavirus.

Los videos publicados en las redes sociales de la segunda noche de protestas mostraban a una gran multitud, al principio rodeando a Korbluh y cantando “moser” o “informador”.

El incidente aparentemente fue instigado por Harold “Heshy” Tischler, un activista judío ortodoxo y candidato al Concejo Municipal de Brooklyn, que ha estado liderando las protestas.

I was saved by heroic police officers and several community members. I’m safe right now.

“Fui brutalmente agredido, golpeado en la cabeza y pateado por una multitud enojada de cientos de miembros de la comunidad de la protesta de Boro Park, mientras me gritaban“ nazi ”y“ Hitler ”, después de que Heshy Tischler me reconoció, ordenó a la multitud perseguirme calle abajo”, tuiteó Kornbluh, y agregó que estaba presentando cargos contra Tischler.

El congresista de Nueva York Jerry Nadler condenó el incidente: “Si bien esto puede ser una pequeña minoría dentro de una pequeña comunidad, es repugnante y los responsables deben rendir cuentas por tal violencia”.

El jefe de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, también condenó el ataque,

“La violencia y la incitación son imperdonables”, dijo. “Las diferencias deben resolverse mediante el intercambio de ideas. La comunidad judía debe luchar por la civilidad y el diálogo “.

I believe in open miracles!

Video footage of @jacobkornbluh walking happily right after being brutally assaulted by hundreds. https://t.co/NlzHSVmQlm pic.twitter.com/3XPEvwWNHM

— Heshy (@HeshyTischler) October 8, 2020