El rabino Ezequiel Zaed, en una entrevista con Radio Jai explica el significado de Yom Kipur y como entender la festividad en tiempos de pandemia.

Comienza explicando que a pesar de que “Yom Kipur sirve para expiar pecados… los pecados con el prójimo no se expían así nomás”, la festividad no es simplemente el rezo en el templo sino justamente pedir perdón, “sino te reconcilias no hay nada”. Agrega, que en especial en este año, en el que las posibilidades de ofender al otro se incrementaron debido a la convivencia contante en la cuarentena, “tenemos que buscar la manera real de dos cosas: pedir perdón y perdonar”.

Luego cuenta, que el perdón no es un concepto absoluto, “hay niveles de perdón”. Según Zaed, “perdonar es más que la voluntad de entender que el otro se equivocó sin querer o por lo menos se arrepiente”, y no es un asunto fácil debido a que uno puede haber perdonado “pero todavía le duele, y no es fácil quitar el dolor del todo”. Además, el perdón no debe ser vacío: “No [se] puede decir simplemente perdón, hay un proceso interno que uno hace”.

Por último, explica que el perdón no es únicamente hacia el prójimo sino también hacia Dios: “Después de un año como el que pasamos tiene que quedarnos muy claro que estamos en manos de un creador… nosotros solo proponemos, el dispone”. Agrega, que a pesar de que “corresponde y es nuestra costumbre ancestral buscar un templo donde rezar”, “el templo no es una condición para acercarse a Dios”, lo que justifica diciendo: “Él sabe que hicimos lo que pudimos… y que estamos cuidando la salud que nos da.”

