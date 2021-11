El novio impostor habla por primera vez: “hice tres oraciones en secreto”

El novio musulmán, que se disfrazó de judío y se casó con una hija de Israel, relata en una primera entrevista la historia de su vida y revela la familia musulmana en la que creció. “Crecí odiando a Israel y odiando a los judíos, pero no me conecté con él”. Y también cómo empezó a desarrollarse la gran mentira: “Le dije a Jabad que mi madre era judía y me creyeron”.

En una entrevista con la estación de radio Talkline presentada por Zeev Brenner en los Estados Unidos, el novio musulmán Eliahu Hassan Haliva, quien se casó con una joven ultraortodoxa de la familia siria y afirmó ser judío, relata por primera vez su vida en el Líbano, su amor por el judaísmo e Israel.

Eliahu abrió con un trasfondo sobre la familia en la que creció: “Mi madre no fluyó con el Islam, mi padre fluyó, y oró y ayunó todos los ayunos, no me defino como musulmán, crecí odiando Israel y odiando a los judíos, pero no me conecté con él, con mi padre. Mi padre vive en el Líbano, mi madre vive en Texas, le pedí que me ayudara a llegar a los Estados Unidos, que me ayudara a aclimatarme allí, mi padre tiene hijos con ciudadanía estadounidenses.”

“No tengo amigos palestinos, y no tengo conexión con el Islam, nunca he estado en una mezquita, estaban enojados conmigo por eso, mi madre nunca creyó en el Islam, busqué el judaísmo, encontré la Biblia y muy conectado y lo sentí por mí, estudié hebreo solo, en el Líbano, mis padres no lo sabían, se lo oculté, me conecté a él “.

“Creé mi primera cúpula yo mismo, recé tres oraciones en secreto, mi madre me quitó la cúpula en algún momento, mi madre me dijo que era peligroso, tenía miedo, no porque estuviera en contra de Israel, solo tenía miedo de el entorno.”

“La gente en el Líbano lo sabía, me amenazaba, amenazaba a mi familia, la gente nos amenazaba todo el tiempo. Mi padre me dijo que tenía que detener todo esto, dejé de comportarme como un judío en público, la gente de las fotos en las redes sociales que estaban conmigo, son personas que vinieron de mi colegio para alegrarse “Con mi diploma del colegio, no son mi familia”.

“Quería conectarme con los judíos, así que me conecté, vine a los Estados Unidos, al principio traté de conectarme a una sinagoga reformista, quería convertirme, pero me rechazaron, me di cuenta de que era porque era del Líbano, así que decidí decirle que era judío, en noviembre de 2015 dije que era judío. Me aceptarán, ahorré dinero para comer kosher, obtuve una beca, y así tenía dinero para comprar comida kosher, me sentaba con los israelíes y hablaba con ellos, era tan bueno, mantenía todas las leyes del judaísmo, estaba constantemente buscando judíos e israelíes para hablar con ellos, luego fui a una universidad en Texas, conocí Texas, lleno de judíos, a la organización estudiantil Hillel, les dije que era judío, porque de lo contrario me habrían echado, porque quería conectarme con judíos, me conecté con Jabad, el rabino de Chabad me preguntó si mi madre era judía.

“Jabad son las mejores personas, así que les dije que mi madre es judía, comencé a estudiar Guemará, estaba feliz de vivir como un judío observante de la Torá y la mitzvá, ellos creían que era judío, y luego vi que los no judíos ven aquí también, pero ya estaba inmerso en esta vida, así que no dije la verdad, y seguí con mi historia, traté de ser cada vez más ultraortodoxo, Jabad en Texas son tan buenas personas, y me duele que les mentí, me culpo, no a Jabad, salí con algunas chicas sobre el matrimonio, no tuve otra opción”. Y simplemente no me detuve con mi historia, luego alguien me mostró cómo encontrar una pareja a través de Internet. ”

“Mis padres están divorciados, mi padre no me habla, mi madre no me quería hablar, me dejó, y yo estaba solo y destrozado, finalmente mi madre quiso hablar conmigo, (aquí Haliva empieza a llorar en vivo ) y luego conocí a la chica que guarda la Torá y las mitzvot, estaba feliz de que hablara árabe.

“Habla árabe, es simple, así que volé a Nueva York y la conocí, había una buena relación, y luego conocí al hijo de su rabino, y yo Soy culpable de derrocar al rabino, échame la culpa, pero entiendo mis antecedentes, dije que mi padre es español, y mi madre es Ashkenazi ”.

“Le dije que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quería basar mi historia, tenía miedo de perderlo todo, así que les mentí, todavía quiero quedarme con el judaísmo, (aquí estalla en más lágrimas) , entonces volví a Texas, ella vino a visitarme, y así seguimos conectando e institucionalizando la relación, en algún momento vio mi tarjeta con un nombre diferente, tenía miedo de que me dejara, entonces le mentí que tengo otro nombre, porque trabajo en la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, les pido disculpas a todos los que les mentí, así que les pido disculpas, especialmente a las familias que me acogieron “.

“Una semana después de la boda, la familia de mi esposa comenzó a buscar mi nombre, y finalmente encontró la conexión con el Líbano, vinieron con mi padre y se enteraron de todo, así que mentí cada vez más y todo se complicó, porque estaba con miedo de perderla, su padre fue a la gente de la comunidad y les dijo, y salió todo “En las redes sociales, dormí en casa y ella rezó en casa, alguien de su familia llamó a la puerta, tomé mi bolsa y salí de la casa, le pido que me perdone, después de eso me fui a casa, y su rabino me dijo que debía demostrar que soy judío “.

“Y luego se acabó, quería estudiar Torá y guardar el Shabat, ahora sé que no debo guardar el Shabat, se dijeron cosas difíciles sobre mí en Instagram. Quieres quejarte de las personas que te han calumniado, puedes, pero yo no quise, no tengo la intención de quejarme de ningún judío, le pediré perdón toda mi vida “.

Como se informa en Behadrei Haredim, el ultraortodoxo neoyorquino como una farmacia en torno a una chica ultraortodoxa que se casó fraudulentamente y engañó a un musulmán de ascendencia libanesa que se asimiló a la comunidad judía como ultraortodoxo en todos los sentidos. Cientos de miembros de la comunidad ultraortodoxa de Brooklyn asistieron a la boda, que se celebró hace aproximadamente un mes.

Según informes de fuentes de la comunidad ortodoxa en Texas, el novio conoció a la novia al azar y que la novia proviene de una familia ultraortodoxa de ascendencia siria. El novio inicialmente no sabía que ella era judía, ella no sabía que él era libanés, cuando vio que el vínculo estaba forjado, aprovechó ser parte de la comunidad judía en Texas, cuando la novia estaba segura de que él era judío, y entonces se casaron. Pero como se mencionó después de aproximadamente un mes después de la boda, se descubrió que el hombre era musulmán.

