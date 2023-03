La sinagoga de Bahréin que volvió a la vida

Los Acuerdos de Abraham han sido buenos para la Casa de los Diez Mandamientos en Manama, la capital de Bahrein.

MANAMA – Los Acuerdos de Abraham han sido buenos para la pequeña sinagoga de esta ciudad. Estuve por última vez en esta sinagoga, ahora llamada Casa de los Diez Mandamientos, el 26 de junio de 2019, más de un año antes de los Acuerdos de Abraham.

Luego, el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, organizó la conferencia Peace to Prosperity con el objetivo de impulsar los lazos económicos entre Israel y el mundo árabe , o al menos esa parte del mundo árabe que se dignó unirse a las festividades (la palestinos boicoteados).

Como parte de la conferencia, los bahraníes permitieron que siete periodistas israelíes ingresaran al país para cubrir los eventos, y la aceptación de esta delegación fue vista como una señal positiva y un paso hacia la normalización. La última vez que se permitió formalmente la entrada de periodistas israelíes al país fue un cuarto de siglo antes .

En la mañana del primer día completo de la conferencia, un par de periodistas y algunos miembros observadores de la delegación estadounidense, como el enviado de Trump, Jason Greenblatt, se reunieron en la sinagoga para el minyan matutino.

Primer minyan en la sinagoga en más de 50 años

Fue el primer minyan en la sinagoga en más de 50 años, y una mirada al interior de la sinagoga podría haber revelado ese hecho.

Uno entraba a la sinagoga por una puerta de metal; contraventanas de metal plegadas sobre las ventanas; una cubierta de arca azul claro estaba colocada sobre un arca que albergaba una menorá, no una Torá; no había cubierta en la bima; libros de oración y chumashim en abundancia no adornaban los estantes. A solo unos pasos del bullicioso zoco de la ciudad, la sinagoga sin identificación se sentía como poco más que una vieja sala de escuela cuyo tiempo había pasado hace mucho tiempo.

Es por eso que el minyan de esa mañana en la sinagoga parecía significativo .

Así, la vida ritual judía descendió sobre la ciudad, aunque solo fuera por un momento. Ese momento parecía preñado de significado, por lo que después los 15 hombres que componían el minyan bailaron alrededor de la bimah cantando Am Yisrael Chai (“El pueblo de Israel vive”) a tiro de piedra de Irán en un país del Golfo que en ese momento tiempo no tenía relaciones formales con Israel.

Un breve videoclip del momento se volvió viral.

