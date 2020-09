Crisis económica en Israel: “Ese ahorrito que tenía la gente a principio de marzo, ahora ya no lo tiene”

Desde la ciudad israelí de Ra´Anana, Luli Lerner, quien con su pareja fueron al país a estudiar y buscar trabajo, habló con Radio Jai y contó cómo les afectó el cierre total de tres semanas y de qué manera lo vive la gente. “La verdad que parece todo una gran broma pero estamos volviendo al punto de llegada, de nuevo al cierre total”, comenzó explicando.

El tema económico sin dudas fue uno de los más complicados en esta pandemia que azota al mundo entero, pero el educativo también es uno de ellos. “Estamos estudiando porque nos dieron un segundo período en Ulpán, ya que no habíamos tenido un Ulpán regular y ahora vuelve a ser otro período no regular”, explicó. Además dijo que también les afecto en sus “procesos de inserción laboral”.

Otro punto negativo es el hecho de que les quitaron el Sal Klitá o la canasta de absorción. Este subsidio otorgado por el gobierno israelí es sumamente importante para aquellos que van a estudiar allí. Cuando le preguntaron a Lerner acerca de este tema señaló: “Eso ya no lo tenemos”.

Sin embargo, no todo es malo para la pareja. En vez de pagar un alquiler, lograron que el gobierno los hospede en un departamento. “Estábamos buscado por la zona de Ra´Anana y Kfar Saba. Con todo esto de la pandemia y el coronavirus, el Ministerio de Absorción nos permitió quedarnos en el departamento donde estábamos en el Merkaz klita, así que suspendimos la búsqueda por seis meses. Esto es un punto a favor, alivia un poco el tema económico”, marcó.

En relación al ejercicio laboral, Lerner sí puede trabajar pero su pareja, Lucas, no. “Lucas ya no puede realizar su trabajo por el cierre estricto, y yo que trabajo en un jardín, ahora abrieron un permiso especial para niños que son hijos de trabajadores especiales, y si el jardín tiene esos niños, pueden abrir. Por suerte en donde yo trabajo hay 8 niños que son hijos de trabajadores esenciales, así que vuelvo a trabajar con poquito niños, pero vuelvo, vuelvo a recibir un sueldo, a tener con qué mantenerme en medio de todo este caos”, sintetizó la joven. Además, agregó que “probablemente” tenga que mantener a su novio por lo menos durante este difícil período.

Y para cerrar, aclaró la situación de la gente en este confinamiento estricto de 21 días. Son muchas las personas que creen que la población israelí se encuentra en un estado de incertidumbre, y Lerner no fue la excepción. “Hay una incertidumbre en general, como que la gente no sabe para dónde ir, qué hacer y cómo hacerlo. Queda mucho a libre interpretación. No son muy claras las reglas. La gente está un poco más preocupada que en el encierro del principio. Ese ahorrito que tenía la gente a principio de marzo , ahora ya no lo tiene”, remarcó.

A pesar de todo, ella explicó que a todos les afecta de manera distinta la situación en la que está envuelta el mundo entero. “En el Merkaz Klitá a muchos les pega el bajón y otros lo capitalizan para buscar nuevas oportunidades, es depende la personalidad de cada uno. Los latinos tenemos como una impronta de tomarnos las cosas un poco mejor, estamos acostumbrados a vivir crisis y a salir un poco adelante”, sentenció.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.