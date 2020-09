Otro agravio a Israel en Naciones Unidas

La definición más escueta de la expresión “razón de estado” es la justificación, basada en la conveniencia política, que un gobierno aduce para actuar de una manera determinada.

Nicolás Maquiavelo, creador del concepto, fue muy claro: el Estado está por encima de todo, hay que salvaguardar la salud pública estatal. Sin duda, suena dictatorial. Sin embargo, no sólo las dictaduras han seguido el razonamiento maquiavélico de que se puede hacer cualquier cosa, sino que hasta hoy en día, con retoques dialécticos, muchos gobiernos de raíz democrática, aplican que lo político está por encima de todo, incluyendo obviamente lo jurídico. Siguen a Maquiavelo, y a la larga aplican otra frase maquiavélica: el fin justifica los medios.

Cuando una democracia como Francia se une a una dictadura como Corea del Norte en una agencia de Naciones Unidas para votar una mentira y un agravio contra Israel por vaya a saber que intereses, Maquiavelo vuelve a renacer. Y esto es lo que sucedió, una vez más, el 14 de setiembre en el marco de ECOSOC.

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas es la instancia principal para el examen de las cuestiones económicas y sociales internacionales y para la elaboración de recomendaciones prácticas sobre estas cuestiones orientadas a los Estados y al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto.

A pesar de esta definición de su rol, ECOSOC reunió a sus 54 miembros el 14 de setiembre para votar lo siguiente: “Israel es el mayor obstáculo para que las mujeres palestinas puedan ejercer sus derechos, integrarse y desarrollare en la sociedad”.

Dictaduras aberrantes como Siria y Corea del Norte, entre otros, fueron patrocinadores de esta resolución no vinculante, sino falsa y agraviante. Las mujeres palestinas viven bajo gobiernos palestinos. Unas, en Gaza bajo la dictadura de Hamas que no respeta ningún derecho de la mujer siguiendo la línea de su mentor, Irán; y otras, en Cisjordania, bajo el patriarcado corrupto de la Autoridad Palestina que relega brutalmente a la mujer, y que preside hace 14 años Mahmoud Abbas. ECOSOC tiene 20 temas en su improductiva agenda de este año, pero uno solo refiere a un país, y es el item 16, en el cual expresan la mentira repugnante que ellos han llamado resolución.

El Foro Económico Mundial ha hecho un listado de los países que más violan los derechos de la mujer, y sólo para citar los peores, mencionan a:Yemen, Irak, Pakistán, Siria, Congo, Irán, Chad. Pero ECOSOC sólo opina sobre Israel. Y Siria patrocina.

Hillel Neuer, Director de la ONG UN Watch dijo: ”Es repudiable que se secuestren agencias de la ONU para agredir a Israel. Hoy en día están en prisión en Irán, activistas por los derechos de la mujer como Nasrin Sotudeh y Narges Mohammedi; Pakistán tiene el mayor número de asesinatos en el mundo contra la mujer por lo que ese país llama crímenes por el honor; Bielorrusia golpea salvajemente a las mujeres en las calles que osan manifestarse por sus derechos. Naciones Unidas es el teatro del absurdo”.Concordamos con Neuer que Naciones Unidas y sus agencias, más que teatro del absurdo, son hoy foros que dejaron los principios fundacionales de la organización para instalar narrativas perversas que son funcionales a los intereses de los grandes estados con derecho a veto. Es teatro, pero político, y de la peor calidad.

Veamos los votos de esta seudo resolución para entender cómo se mueven los protagonistas y los actores secundarios en ese teatro.

Tres países votaron no a la condena a Israel: Estados Unidos, Canadá y Australia. Ocho se abstuvieron: Brasil, Alemania, Jamaica, Montenegro, Países Bajos, Suiza, Togo, Ucrania.

Votaron a favor 43, de los cuales queremos separar algunos de otros. Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Finlandia, Francia, India, Japón, Luxemburgo, Noruega, Rusia, España. También votaron en este tono condenatorio contra Israel, países que no sabrían ni escribir la palabra derechos humanos como China, Bielorrusia, Gabón, Irán, Pakistán, Corea del Norte, Sudán. Francia, Noruega, Finlandia, España, ¿se sienten cómodos votando una resolución falsa junto a dictaduras que están en el listado de los más crueles violadores de los derechos humanos en general y de la mujer en particular?. Evidentemente sí. ¿No le alcanza a Francia el antisemitismo histórico imperdonable y el rampante de hoy que sólo crece y crece y que ha hecho que muchos judíos se hayan ido del país, para además salir con un desparpajo insólito a señalar con el dedo a Israel por algo que no hace?.

Lo que pueda votar Nicaragua nos tiene sin cuidado. Junto a Cuba y Venezuela, constituyen una vergüenza mayor para América Latina en cualquier terreno que se analice.Pero, Colombia, Uruguay, Panamá, Paraguay, Ecuador y México, ¿dónde tenían puesto su pensamiento sobre derechos de la mujer cuando se unieron a Corea del Norte, entre otros, para insultar a un país del que todos se dicen amigo?

¿Maquiavelo y la razón de estado?. Eso es muy entendible en China, Rusia, Corea del Norte, por poner tres ejemplos. ¿Cuál es la razón de estado de las democracias para juntarse con dictaduras?. Ana Beris, Directora de Semanario Hebreo Jai fue contundente al respecto esta misma semana cuando escribió: ”Esta resolución recuerda una anterior “en la que el Consejo exhortó a todas las partes en un conflicto armado a que respetasen plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos y a la protección de las mujeres y niñas, especialmente en cuanto civiles” , y varias convenciones e informes , todos respetados por Israel y no por sus vecinos. ¿A nadie en ECOSOC se le ocurre que incentivar a jovencitos, también a mujeres, a cometer ataques suicidas, contra Israel no es proteger a la mujer? ¿Y que elogiar a las mujeres que se suicidaron matando civiles israelíes, es alentar el terrorismo y la muerte?”.

ECOSOC votó esta obscenidad un día antes de la firma de los Acuerdos de Abraham. En Medio Oriente se abrió una ventana a la paz, y el relato de Hamas e Irán se ha hecho pedazos. Que Francia y España no lo vean, irrita y fastidia. Pero la forma de votar de Colombia, Uruguay, Panamá, Paraguay, y América Latina en general, antes y ahora, salvo Brasil, hiere profundamente. No es admisible la razón de estado cuando está en juego la verdad y la democracia. O razón de estado o defensa de la democracia. Hay que decidirse.

Por Eduardo Kohn

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.