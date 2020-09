“Israel debe poder defenderse sola”

El periodista residente en Israel, Gabriel Ben Tasgal, especialista en temas de Medio Oriente, analizó en Radio Jai la situación del país, en relación a los acuerdos firmados recientemente con dos países árabes y en el marco del viaje de Benny Gantz a Washington.

“No tiene tantos detalles el acuerdo, lo que hay es algo general; la preocupación para cierta parte de Israel es la venta posible de aviones F35 a Emiratos Árabes Unidos, y ya han aclarado que, si reciben aviones de ese porte, va a ser dentro de siete años y la pregunta central qué puede recibir Israel para mantener lo que el Congreso norteamericano exigió”, comenzó manifestando el periodista.

Según una ley norteamericana, Israel debe tener siempre superioridad estratégica; entonces, la gran pregunta es cómo compensarar al Estado Judío si es que venden esos aviones.

Acerca de lo que pudiera ocurrir en el caso de que se vendieran los aviones, Ben Tasgal explicó que la base más importante que tiene Estados Unidos en Medio Oriente queda en Qatar, (cuya construcción pagó Qatar), y que hoy Bahrein y Emiratos también tienen sus bases militares. Entonces, si se diera un escenario en el cual, Israel por el acuerdo pudiera utilizar esas bases, significaría, algo importantísimo: podría estar al lado de Irán en caso de que quisiera atacar.

Opina Tasgal, que de todos modos “no es tan mala noticia” que EAU tenga los aviones F35, porque “en definitiva los aviones F35 no amenazan a Israel”, amenazan a Irán, analizó.

Sobre lo que pudiera ocurrir si Trump no resultara reelecto, Gabriel aseguró que, a nivel general los países árabes (salvo Irán) prefieren a Trump y no la herencia de Obama, que en Medio Oriente se le cree a la persona que muestre fuerza, contundencia y “a los debiluchos se los comen”. Afirmó que Obama fue una desgracia para muchos gobernantes de Medio Oriente, a tal punto, que el líder sunita de Arabia Saudita, decidió no aceptar un puesto en el Consejo de Seguridad para no estar en contra de Estados Unidos. Eso fue en la época de Obama, y se demostraba así el desprecio que la figura del expresidente norteamericano despertaba. Por eso, el miedo en muchos países árabes es que Biden sea otro Obama. “Puede ser muy criticado el Presidente de Estados unidos, pero fíjate que ha logrado un acercamiento entre Israel con Emiratos, Bahrein y dicen que esta semana se sumará otro país más”.

Respecto de cómo ve un posible escenario con Biden presidente, Gabriel dice que en general los Demócratas son “estándar”, como todos los presidentes antes de ser electos, en su discurso dicen que van a respetar a Israel, los acuerdos firmados, “es nuestro aliado estratégico”, pero cuando llegan al poder hacen lo que consideran correcto. “A mí, lo que más me preocupa en los Demócratas actuales es que tiene una línea dura con varios personajes claramente antisemitas que promueve el BDS y que no son expulsados del partido y que forman parte cada vez más del eje central del partido”, declaró. lY afirmó que los Demócratas despiertan cierto recelo. Por otro lado, Israel con Netanyahu, se ha posicionado demasiado Republicano y los israelíes con este gobierno de Israel, son vistos como “pro-republicanos”.

Acerca de cómo podría ser la relación con Biden, si resultara electo, Ben Tasgal, “subjetivamente” no cree que la relación con Biden vaya a ser mejor que con Obama, quien hizo cosas graves para Israel, como, por ejemplo, el acuerdo con Irán, o cuando en diciembre de 2016 dejó aprobar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU; “fueron hechos muy graves”. Pero, por otro lado, el contrato armamentístico que firmó Israel con Obama, fue el mejor en la historia de Israel: Durante diez años, Estados Unidos se comprometió a darle 38 mil millones de dólares, “no es poca cosa”, dijo.

¿Cómo debería protegerse Israel de sus enemigos, del accionar de la ONU? Gabriel lo describe de la siguiente manera: “Israel debe tener cuatro pilares: El primero, Israel debe poder defenderse sola, no solo tener acceso a armas de calidad que pueden darnos los aliados, sino también producir nuestras propias armas, como es el caso de la Cúpula de Hierro que la compra Estados Unidos para utilizarla en Irak. Lo segundo, tener una capacidad económica para poder pagarlas, convertirse en potencia económica para eso, (que de hecho hemos visto una mejoría en la economía israelí, con aumentos en las reservas) . Lo tercero, ser una potencia política, traducir la economía y la seguridad en una influencia a nivel internacional, y lo cuarto, ser una potencia moral, transmitir que tenemos una integridad que hace que Israel sea ejemplo para otros”. Y subrayó: “Cuando tenés estos cuatro pilares, los gobernantes del mundo se te acercan, no te huyen”. Y que, por eso hay países, en especial de América Latina, que han encontrado en Israel un socio, porque nos ven fuertes, precisó.

Pandemia, cierre total

La situación generada por la pandemia, las restricciones, el cierre, todo ello pone de muy mal humor a los israelíes: “A veces perdemos el norte por ese enojo o mal humor, a veces nos olvidamos de que no es solo Israel que sufre todo esto, que hay países que están muchísimo peor”, expresó. Y destacó que “no hay que olvidar que, si estás desempleado, el gobierno te deposita en el banco, una cantidad de dinero, que por lo menos para comer te alcanza”. Dijo que el enojo es real, porque el gobierno se ha dejado presionar por muchos y ha actuado en base de la opinión pública, y que no transmiten saber lo que quieren y entonces, se ven por un lado manifestaciones “en manada” frente a la casa del Primer Ministro, y por otro lado a sectores religiosos ortodoxos que quieren reunirse a rezar en lugares cerrados en donde se pueden contagiar. “La realidad es no sabemos qué tenemos enfrente, no se sabe qué es el covid, no hay ningún estudio serio epidemiológico que determine dónde y cómo se contagia la gente, los gobiernos van probando”, opinó. Además, dijo que hay una mala conducta de la población israelí “muchos piensan que son Superman, y que a ellos no les va a afectar la enfermedad”. Por último, indicó que hay otros dos factores: Los medios de comunicación, que han actuado de forma irresponsable, “frente a un micrófono pueden decir cualquier cosa”, y que la población israelí en general, no ha hecho un examen de conciencia real de que depende de cada uno empezar a cuidarse y cuidar al otro.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.