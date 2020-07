Alejandro Zamorano, Presidente de la Coalición Cívica ARI La Matanza, explicó cómo está la situación política, económica, social y sanitaria de uno de los distritos más castigados por el coronavirus.

Zamorano indicó que “la Matanza en el aspecto sanitario está mal, pero no por el coronavirus solamente, sino porque no hay hospitales, los médicos no tienen los elementos necesarios y el municipio y la provincia no proveen los elementos” y subrayó: “Todo el resto de las enfermedades que no son COVID19 no son atendidas”.

“Es llamativo, preocupante e injustificado el accionar de las autoridades en estos últimos meses”, manifestó el Presidente de la Coalición Cívica ARI La Matanza.

Zamorano argumentó que “la situación económica es terrible” ya que “hay muchísimos negocios que han cerrados sus puertas y lamentablemente no van a poder volver a abrir. Hay mucha gente que sale de la casa porque necesita trabajar para comer”.

El Presidente de la Coalición Cívica ARI La Matanza hizo hincapié en que “lo que está sucediendo con los Bomberos Voluntarios de la Matanza es una vergüenza. Eran un ejemplo en el país por la cantidad y calidad de sus bomberos, y por el entrenamiento que tenían y ahora han tenido que poner en venta su sede”.

