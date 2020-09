Todo sigue igual de mal

Por Sol Reiman

Quiero comentar brevemente que esta semana el Gobierno Nacional anunció su agenda ambiental para los próximos 4 años. Incluye una ley de Educación ambiental, una comisión para enfatizar la alerta temprana para incendios y ampliar el área monitoreada, entre otros aspectos. Son iniciativas necesarias, pero no suficientes. En absoluto.

¿Por qué? Como venimos hablando, es necesario que las instituciones incentiven la transformación de nuestros hábitos de consumo que son ya de carácter estructural. Se necesitan incentivos para transformar nuestro modelo actual. Y no hay énfasis en esto. Por eso, la agenda es insuficiente. Para que podamos entender esto, un ejemplo actual se relaciona con los incendios que está atravesando argentina:

Nuevamente hay focos de incendio en diversos puntos del país, se sumó Chacho y Zárate y se denuncia cada vez más la intencionalidad de los mismos. Intencionalidad con fines económicos. Poblaciones desplazadas, necesitamos una agenda política que ponga un freno a una constante que es estructural: Se prioriza el interés económico y privado por sobre la salud de los ciudadanos. De hecho, en esta conferencia, en la cual participaron representantes de diferentes actores sociales relacionados con lo ambiental (JOCA; recicladores urbanos..) el Presidente declaró que a veces el poder de las empresas privadas superan al del Estado, reconociendo la falla.

Necesitamos un cambio de paradigma, hay muchos modelos que demuestran que hay formas de generar desarrollo de forma inclusiva y de la mano con el ambiente.

Tip: Ahora que las salidas suelen incluir café take away: llevar tu taza no cuesta nada, y evitás un residuo: “El mejor residuo es el que no se genera”- cambio cultural.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.