Brote de coronavirus en la Casa Blanca tras los “Acuerdos de Abraham”

Horas después de los acuerdos de paz de Israel con EAU y Bahrein, la prensa estadounidense informó sobre contagios dentro del edificio presidencial. Durante la ceremonia Netanyahu y sus pares políticos no utilizaron mascarillas. La delegación israelí, en aislamiento preventivo.

Horas después de la ceremonia de normalización de relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la prensa estadounidense informó en la noche del miércoles que varios miembros del personal de la Casa Blanca habían sido infectados con coronavirus.

Hasta el momento la información no fue confirmada por el gobierno estadounidense. “Nunca me refiero a cuestiones de salud de la Casa Blanca”, expresó al respecto Mark Meadows, el Jefe de Gabinete. A su vez, las versiones periodísticas no especifican cuándo se produjeron esos contagios, y tampoco se conocen indicios sobre si esas personas estuvieron en contacto con las tres delegaciones de Medio Oriente que estuvieron en Washington.

El histórico evento del martes contó con la participación de 700 personas que no estaban obligadas a utilizar mascarillas. De hecho Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se exhibió con el rostro descubierto durante todo el acto, al igual que el presidente estadounidense Donald Trump y los dos cancilleres árabes que representaron a sus países. Al momento de las firmas de los tratados, en algunos casos hasta se los vio compartir bolígrafos.

El resto de la delegación israelí, incluidos los periodistas que viajaron especialmente, asistieron a la ceremonia en un formato de “cápsula” con el objetivo de evitar un período de aislamiento de 14 días una vez que regresaran al país.

Finalmente, a la luz de informes de violación de esas pautas y la falta de mascarillas en la Casa Blanca, el Ministerio de Salud resolvió que toda la delegación ingrese en aislamiento hasta que se complete una investigación epidemiológica que determine si estuvieron expuestos a personas ajenas al grupo. Probablemente el jueves todo el grupo de israelíes que viajaron a EE.UU. sean sometidos a pruebas para detectar la presencia de COVID-19.

Este miércoles, tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, el primer ministro Netanyahu y su esposa Sara fueron recibidos por un grupo de simpatizantes que portaban banderas de Israel y consignas de agradecimiento por los acuerdos alcanzados. En esta oportunidad la pareja sí tenía el rostro cubierto por mascarillas y se mantuvo a cierta distancia de este grupo de ciudadanos.