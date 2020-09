Funcionario iraní: “La normalización entre Bahréin e Israel es una gran traición”

El acuerdo entre Israel y Bahrein es una gran traición a la causa islámica y a los palestinos, tuiteó un asesor especial de asuntos internacionales al presidente del parlamento de Irán, en reacción a un acuerdo del viernes entre los dos estados sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas.

“Los imprudentes líderes de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no deben allanar el camino para los esquemas sionistas. Deben aprender las lecciones de la historia. ¡Mañana es tarde! La línea de vida de los EE.UU. se ha desgastado durante años” tuiteó Hossein Amir-Abdollahian, también ex viceministro de exteriores.

Bahraini regime's compromise w/ #Israel is a great betrayal to the Islamic cause & Palestinians. The imprudent leaders in UAE, #Bahrain must not pave the way for the Zionist schemes. They should learn lessons from history. Tomorrow is late! The US lifeline has worn out for years. pic.twitter.com/4QAkWpx3us

— H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) September 11, 2020