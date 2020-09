La fascinante historia de la diplomacia israelí es abordada en un libro

En su artículo publicado en The Jerusalem Post bajo el título “Israeli foreign policy – Fighting for a seat at the table of nations”, Colin Shindler hace una reseña del libro de Uri Bialer sobre la historia de la diplomacia israelí.

Lo siguiente es una traducción del artículo.

Existe una profunda diferencia entre el resultado objetivo de una política bien pensada y los comentarios superficiales de los políticos transitorios. El excelente y bien investigado Política exterior israelí: Un pueblo no morará solo (Indiana University Press 2020) de Uri Bialer proporciona a cualquier lector una valoración inteligente de los hitos de la historia de Israel. Se basa en hechos y experiencia, más realidad pública que relaciones públicas.

La diplomacia israelí surgió de shtadlanut, las intercesiones de siglos de judíos influyentes con gobernantes todopoderosos en nombre de sus comunidades a menudo indefensas y asediadas. Esta diplomacia se internacionalizó cuando los líderes comunales en el extranjero comenzaron a intervenir, como en el caso de la propuesta de expulsión de judíos de Praga (1744) y el Asunto de Damasco (1840). Figuras de la diáspora como Sir Moses Montefiore y Nahum Goldmann siguieron esta tradición, al igual que Theodor Herzl y Chaim Weizmann en un contexto sionista.

David Ben-Gurion creía que era simplemente una ilusión creer que los judíos eran “un factor político global” que dio forma a los cursos adoptados por los principales estados. Creía que la diplomacia era más un arte que una ciencia, y que el único verdadero aliado de Israel eran los judíos de la diáspora.

Harvey Firestone, de la famosa compañía de neumáticos, tenía intereses comerciales en Liberia y pudo convencer a su gobierno para que apoyara el voto de la ONU a favor de un estado judío en noviembre de 1947. Como señala Uri Bialer, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el título, Israel de hecho no habita solo. Debe luchar por un asiento en la mesa de las naciones. Un reflejo contemporáneo del aislamiento de Israel es el hecho de que el reconocimiento de Donald Trump de Jerusalén como la capital de Israel en 2017 fue condenado por 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 128 votos contra nueve por la Asamblea General de la ONU.

Como ilustra Bialer, Israel siempre ha tenido que perseguir la realpolitik, sin embargo, la notable odisea de este esfuerzo sionista ha sido una mezcla de “realismo e irrealismo”. Siempre ha tenido que maniobrar entre los intereses nacionales y la moral internacional.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, durante una importante visita comercial a China en marzo de 2017, depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo en la Plaza de Tiananmen y evitó cuidadosamente cualquier mención sobre la matanza masiva de estudiantes allí en 1989.

Sin embargo, Israel rechazó cualquier reconocimiento de la España fascista hasta mucho después de la muerte del dictador Francisco Franco. El recuerdo histórico de su alineación con Hitler y Mussolini durante la década de 1930 era una línea roja que no se podía cruzar. La captura de Adolf Eichmann de Buenos Aires se consideró más importante que la ira de Argentina posterior.

Bialer señala que hubo que tomar decisiones difíciles. El cultivo de Golda Meir de países emergentes en África durante la década de 1960 colapsó dramáticamente después de la Guerra de Yom Kipur debido a la presión financiera árabe. Israel se encontró de repente peligrosamente aislado por el bloque soviético, las naciones musulmanas y el mundo en desarrollo. En respuesta, Rabin y Peres vendieron silenciosamente armas israelíes al apartheid de Sudáfrica, cuyo primer ministro John Vorster había sido pro alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

La venta y el transporte de armas ciertamente se convirtió en un instrumento importante en el arsenal de la diplomacia de Israel. Según el autor, el Ministerio de Defensa tiene menos escrúpulos en vender armas a dictadores desagradables, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue mucho más crítico. Esta crítica se extendió al Mossad.

Un capítulo fascinante de Bialer, titulado “Deja ir a mi gente”, trata mucho sobre la reunión de los exiliados en los primeros y felices días de Israel. Israel pagó por los judíos de la Europa oriental comunista, Rumania, Bulgaria y Hungría, a menudo con dinero de la diáspora. Los ancianos, los enfermos y los discapacitados tenían un precio más bajo que los sanos y los profesionales. Los niños cuestan más que las niñas. El antisemitismo en Polonia fue minimizado para asegurar la emigración del cementerio de Europa. Bialer estima que a Rumania bajo Nicolae Ceausescu se le pagaron $ 100 millones entre 1968 y 1989, cuando cayó el régimen comunista.

Las historias de héroes anónimos como el judío británico Henry Jacober, que intercambió bienes por los judíos rumanos, y la judía canadiense Judy Feld Carr, que compró judíos sirios, recuerdan la pasión que alimentó los intentos de rescate. Además del Bricha (vuelo ilegal) después de la Segunda Guerra Mundial, Bialer también menciona la emigración no autorizada de Turquía y Marruecos, cuando pequeñas embarcaciones traían judíos a Israel.

Para los partidos comunistas recién instalados en Europa del Este, resolvió muchos problemas. Aseguró divisas, creó una sociedad más homogénea, los liberó de judíos alborotadores y, en teoría, los acercó más a Washington. Aunque Ben-Gurion y el primer ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Moshe Sharett, mencionaron periódicamente la difícil situación de los judíos soviéticos al Kremlin, en realidad se abstuvieron de trabajar abiertamente para ellos hasta después de la muerte de Stalin.

Bialer sugiere que cualquier intervención inmediatamente después del final de la guerra habría detenido inevitablemente la emigración de judíos de otros países de Europa del Este. Fue solo después de que se completó esta emigración que los diplomáticos israelíes en la URSS comenzaron a promover la idea de un estado judío entre los judíos soviéticos, con el resultado de que algunos fueron arrestados y expulsados.

Es notable que muchas figuras estuvieran dispuestas a aceptar sobornos, “engrasando las ruedas de la aliá”, para permitir que los judíos abandonaran sus países. Un primer ministro iraní se embolsó 500.000 dólares para hacerlo.

Bialer recuerda que el Vaticano siempre ha considerado la destrucción de Jerusalén en el año 70 EC como una clara señal de la ira de Dios y una base teológica para el “Nuevo Israel” cristiano. Por lo tanto, la soberanía no podía ser restaurada a los judíos. Sharett describió la posición de la Iglesia Católica hacia el sionismo como “una búsqueda de venganza por un pecado antiguo y un rencor de 19 siglos”. Los lazos con el Vaticano solo se solidificaron después de los Acuerdos de Oslo en 1993.

Este libro es una verdadera revelación que sitúa la historia de Israel en contexto. Revela el trabajo duro y el pensamiento profundo que se lleva a cabo a puerta cerrada. Es un libro absorbente para el lector que desee ir más allá de los lemas superficiales de la arena pública y comprender la justificación del estado de los judíos.

El escritor es profesor emérito de SOAS, Universidad de Londres.

POLÍTICA EXTERIOR ISRAELÍ

Por Uri Bialer