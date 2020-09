La nominación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz para 2021, por parte del parlamentario noruego Tybring-Gjedde, tal como ya lo había hecho en 2018 por las negociaciones entre en el gobierno de Estados Unidos y Corea del Norte. No pasa inadvertida la significación política de esta y otras nominaciones del pasado, así como el Premio que obtuvo el entonces presidente Barack Obama, al poco tiempo de asumir su primer mandato. En este caso, la nominación obedece al rol que ha tenido Donald Trump para el acercamiento diplomático entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, un hecho que puede abrir las puertas de la paz en Medio Oriente, aunque no todos los gobiernos vayan a actuar del mismo modo en el Golfo Pérsico. El presidente Trump no llevó adelante intervenciones militares, a diferencia de varios mandatarios anteriores, e incluso dio pasos iniciales para desactivar largos conflictos como el de la península coreana –que data de la década del cincuenta- o de la guerra en Afganistán –desde 2001 en adelante-.

Por el acuerdo de Camp David, realizado gracias a la mediación del presidente Carter, y que significó el reconocimiento y establecimiento de relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel, el entonces primer ministro Menahem Begin y el presidente Anwar al Sadat obtuvieron el Premio Nobel de la Paz. Quince años después, gracias a la mediación de otro primer mandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, se logró el inicio de conversaciones entre el Estado de Israel y la OLP, siendo galardonados con el Premio Nobel de la Paz Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat.

El Premio Nobel de la Paz es el más político, seguido por el de Literatura, de estos galardones. ¿Serán las gestiones del presidente Trump para lograr el acercamiento de las monarquías del Golfo Pérsico al Estado de Israel, una causa suficiente para que se le otorgue el Premio Nobel? El transcurso del tiempo nos dará la respuesta.

Por Ricardo Lopez Gottig.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.