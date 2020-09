“Si el avión hubiera impactado más abajo, estaría muerto”

Hector Denis Jojot estaba en la torre norte del World Trade Center aquel 11 de septiembre de 2001 a las 8:46 de la mañana, cuando un avión se estrelló en el edificio. En un primer momento, todos los medios informaban sobre un accidente, hasta que minutos después, el segundo avión impactó con la torre sur. Ahí fue claro: Estados Unidos estaba sufriendo un ataque terrorista. Dialogamos con un sobreviviente del atentado que conmocionó al mundo.

Jojot recuerda que los bloques del cielorraso comenzaron a caer. “Nos quedamos mirándonos unos a otros, sin entender lo que estaba pasando, se nos cortó la respiración. Esperamos allí unos segundos y en ese instante entró uno de mis colegas que acababa de salir del ascensor, completamente quemado, y nos dijo: “Alguien puso una bomba en el edificio”. Allí comenzó la desesperación por salir, aún sin saber qué había pasado.

Héctor trabajaba en el piso 83 de una de las torres del World Trade Center, la primera que fue impactada por el avión y que pegó justo entre el piso 70 y 90. “Tuve la suerte de que la oficina estaba mirando al oeste y el aparato entró de norte a sur, yo había llegado a trabajar temprano, y como el mercado de valores abría a las 9 yo estaba ahí desde las 7:30, era la vorágine de la preparación del pre opening”, relata.

“Ese día fue un día común como todos los otros días solo que en ese día ordinario ocurrió algo completamente extraordinario. Lo que recuerdo son los colores, los olores, los ruidos … Imagínate estar en el piso 83, cuando mirabas las ventanas podías ver las nubes, los yates pequeños y a la gente ni se la veía, estar ahí era una cosa hermosa pero también era una trampa mortal por la altura y por estar tan aislados, La única forma de subir era por ascensores”, comentó.

“Creo que el avión impactó por el piso 70, nosotros estábamos en el nivel del impacto pero tuve la suerte de que la oficina en la que estaba en el medio del edificio como mirando Jersey City, entonces cuando sentimos el impacto no nos dimos cuenta que fue lo que nos golpeó”, continuó su relato el sobreviviente.

Jojot trató de graficar la sensación de estar en el lugar y momento del impacto: “Ahora vivo en México dónde hay frecuentes sismos y cuando esto ocurre, los edificios se sacuden de manera violenta. Algo así se siente cuando estas en un edificio y entra un objeto de este tamaño como lo es un avión y sentimos como el tras impacto brutal el edificio se empezó a sacudir como si fuese un terremoto, era algo apocalíptico”.

“Nosotros no vimos sino que solamente escuchamos el ruido, empezamos a oler combustible y después pudimos ver el humo que llenaba el pasillo y ahí empezamos a tomar conciencia de que algo realmente grave había pasado. Hasta ese momento no teníamos información, solo tengo el recuerdo de una periodista que decía que hubo un avión de la fuerza aérea tuvo un accidente en el World Trade Center”.

“Nos quedamos como quince minutos tomando la decisión de qué hacer porque salí al pasillo y vi las paredes del baño casi desmoronarse y un señor con linterna nos mostraba como salir. De esa forma salimos por la puerta de emergencia, teníamos que salir por la salida de la puerta norte”, recuerda Jojot.

Había mucha gente bajando por las escaleras y me acuerdo de una señora a la que le había dado un ataque de pánico y se había quedado parada justo en el medio de la escalera repitiendo: “¡Todos vamos a morir, Todos vamos a morir!”. Y la pobre no avanzaba porque estaba inmovilizada por el pánico. La tratamos de calmar y le dijimos: “Señora, si no se mueve ahora, se va a morir porque la gente le va a pasar por encima”. Allí fue como que “se despertó” y comenzó a caminar nuevamente. La mayoría de la gente no tenía idea del peligro tan terrible por el que estábamos pasando.

Al llegar abajo, vimos que el lobby estaba el servicio secreto, la guardia nacional, la policía, todos trataban de guiar la salida de la gente y nos decían que nos moviéramos rápido porque el edificio estaba cediendo.

