Coronavirus en EEUU: “Periodistas, analistas y el público ya sospechaban que el presidente mentía”

La revista Time publicó su última portada para marcar un trágico e inminente hito: las 200 mil muertes relacionadas con la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. El título que lleva la portada es “An American Failure” (Un fracaso estadounidense). Para saber cuál es la situación que atraviesa Estados Unidos en estos momentos de pandemia, dialogamos con Hernán Molina, periodista y analista político radicado en Los Ángeles.

Molina explicó que esta semana el país se “desayunó” con grabaciones hechas por el periodista Bob Woodward, uno de los periodistas envueltos en revelar al país el escándalo de Watergate durante la administración de Nixon que llevó a su renuncia en 1976. “En esas grabaciones de febrero, el presidente Donald Trump admite que él sabe que el virus es mucho más peligroso que la gripe, que se transmite por el aire, que realmente va a morir mucha gente y en esa misma grabación dice que él minimiza en los actos públicos y que minimiza el virus para no causar pánico, el problema es que en esos actos públicos dice lo contrario”.

“Muchos periodistas, analistas políticos y el público ya sospechaba de que el presidente mentía porque era inconsistente en la forma en que ha manejado el país”, comentó el periodista.

Con respecto al tratado de paz en el que Donald colaboró entre Israel y los Émiratos Árabes Unidos, opinó que “el tema de Israel, el presidente lo va a explotar porque ha sido algo que Kushner, su yerno, estuvo muy envuelto y también estuvo la diplomacia americana, pero a nivel doméstico si bien lo hace quedar bien, no creo que sea algo que vaya a cambiar porque las cosas que han sido bastante malas de esta administración tampoco lograron cambiar la opinión de su base”.

“En el tema de BLM el presidente es un hostigador increíble, no tiene ninguna clase de tapujos, defiende solamente a la policía, habla básicamente a una base blanca reasegurándoles que los privilegios que han tenido de vivir bien van ser respetados y si eso significa que los afroamericanos y las minorías no tengan mejores oportunidades, entonces que sea así. Y trata de definir a Biden y Harris como radicales de izquierda o como los caballos de Troya que van a traer el comunismo a EEUU, no le ha funcionado”.

“Ayer estuvo en Michigan y trató a Kamala Harris en una forma muy sexista y misógina, básicamente tildándola de poco calificada y de menos querible”.

En las últimas 24 horas se registraron 24.257 nuevos casos en el país, según la Universidad Johns Hopkins, y esta es la primera vez desde el 21 de junio que reportó un cifra menor a los 30.000 contagios diarios. Ayer también se registraron 267 muertes, la cifra más baja del país desde el 4 de julio y por debajo del pico de 2.666 reportadas el 17 de abril.

