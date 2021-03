La Semana del Libro Judío 2021 es un éxito en línea

A pesar de la naturaleza inusual del evento de este año, Claudia Rubenstein, directora de la Semana del Libro Judío, dijo que se vendieron más de 25,000 boletos para eventos transmitidos en vivo.

La Semana del Libro Judío de Londres, que se desarrolló del 27 de febrero al 7 de marzo, fue diferente a cualquier evento anterior celebrado en sus 69 años de historia. El festival, que en años anteriores ha sido un evento animado celebrado en un lugar abarrotado, con miles de personas reunidas y participando, escuchando a los oradores y comprando libros, se llevó a cabo íntegramente en línea.

A pesar de la naturaleza inusual del evento de este año, Claudia Rubenstein, directora de la Semana del Libro Judío, dijo que se vendieron más de 25,000 boletos para eventos transmitidos en vivo, en comparación con los 15,000 boletos que se vendieron en la Semana del Libro en persona del año pasado.

Los espectadores de 41 países diferentes en los seis continentes participaron en eventos, incluidos India, Kenia, México y Croacia, entre muchos otros, y los oradores provenían de nueve países diferentes. Rubenstein señaló que la Semana del Libro Judío de este año, con subtítulos en vivo para todos los eventos, así como un evento diario gratuito transmitido en Zoom y Facebook, fue el festival más accesible hasta la fecha.

La Semana del Libro Judío de este año contó con cincuenta y cuatro presentaciones y paneles transmitidos en vivo sobre una amplia variedad de temas, incluida la literatura judía moderna, el antisemitismo, el Medio Oriente moderno, la cultura judía, los viajes judíos a través de las edades y muchos más.

Cada año, la Semana del Libro Judío reúne a escritores y oradores, desde los más eminentes hasta los que se publican por primera vez, de los mundos de la historia, el periodismo, la filosofía, la ciencia, el arte, la música, la poesía y la ficción en una celebración de ideas. El festival presenta temas y escritores judíos, y debates sobre los temas más importantes del día.

Resumiendo el festival, Rubenstein dijo: “Nuestros increíbles oradores y audiencia, con sus siempre excelentes preguntas, lo han convertido en uno de nuestros festivales más exitosos.

Estamos encantados de que ofrecer nuestro festival en línea haya permitido que personas de todo el mundo se unan a nosotros ”.

El patrocinador internacional del evento fue Eduard Shyfrin, autor de Travels with Sushi in the Land of the Mind , el popular libro infantil que recibió el Premio de la Prensa Independiente como Favorito Distinguido por ficción juvenil.

Shyfrin habló sobre su libro en un evento especial en línea el jueves 18 de febrero.

El libro Travels with Sushi in the Land of the Mind sigue las aventuras de los jóvenes Aaron y Stella, hermanos transportados a Land of the Mind, un reino de fantasía basado en principios matemáticos y física cuántica.

Travels with Sushi in the Land of the Mind presenta a los niños valores positivos como la esperanza y el coraje y les ayuda a lidiar con el miedo, la indiferencia y el orgullo.

El evento, realizado en cooperación con The Jerusalem Post , tuvo lugar poco antes de la inauguración de la Semana del Libro Judío.

Con información de Jerusalem Post.