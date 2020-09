“Sería una catástrofe jurídica no permitir el juicio por el pacto con Irán contra Cristina Kirchner”

En los próximos días habrá una audiencia preliminar por el juicio del pacto con Irán que involucra a Cristina Kirchnrer, Oscar Parrilli, Larroque, Zannini, entre otros. Daniel Santoro es periodista especializado en el tema, y analizó cómo está la causa y cómo continuará en diálogo con Radio Jai.

“El juicio tiene una demora de dos años y medio. En los últimos años, durante el gobierno de Macri, el tribunal federal no hizo ninguna medida de prueba, hasta que este año el fiscal solicito que comenzara el juicio oral. En el medio, hubo un montón de jugadas del kirchnerismo”, dijo Santoro.

“El tribunal federal recibió un pedido de Zannini para anular el juicio y la querella se opuso. Después apareció otra jugada que fue pedir que declare testigo el ex titular de interpol. La jueza decidió poner fecha para citarlo. Pero en la causa por el pacto con Irán está imputado como colaborador de las maniobras para beneficiar a los iraníes que están acusados como autores intelectuales del atentado. Es algo inédito ser testigo e imputado a la vez”.

“Las alertas rojas, que son el único instrumento del Estado argentino para que estos iraníes declaren sospechosos, se flexibilizo con la firma del pacto con Irán en 2013. Ahora aparece una leyenda en todas las áreas de migraciones en todo el mundo que dicen que Argentina está negociando con Irán una solución diplomática al conflicto, cosa que es una absoluta mentira”.

Con respecto a cómo continúa la causa, el periodista dijo que “en octubre tiene que declarar Noble y no se sabe si la jueza decidirá anular o no el juicio, que es lo que quiere el kirchnerismo. Creo que sería una catástrofe jurídica no permitir el juicio. La investigación que empezó Nisman y después continuo Bonadio y Taiano, es importante que se discuta y que los jueves decidan quien es culpable y quien inocente”.

“El hecho de que haya habido dirigentes kirchneristas reuniéndose con el principal acusado del atentado a la AMIA es algo detestable. El memorándum de entendimiento con Irán fue declarado inconstitucional por la Cámara de Casación Penal, donde se hablaba del delito de traición a la patria porque alguien delegó la jurisdicción de la justicia argentina. El atentado fue en Argentina y ningún gobierno puede decirle a un tribunal de otro país que tiene que investigar este caso. Cristina no quiere verse sentada en el banquillo de los acusados”, finalizó Santoro.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.