Pesadilla sin fin: un incendio estalló en el puerto de Beirut un mes después de la explosión que mató a casi 200 personas

Un depósito de aceite para motor y neumáticos en el puerto de Beirut se incendió el jueves, dijo el Ejército libanés, poco más de un mes después de que una explosión masiva devastó el puerto y una zona residencial de la capital libanesa.

El fuego estalló en la zona franca del puerto, enviando una enorme columna de humo sobre la ciudad. La fuente militar dijo que la causa del incendio no estaba clara de inmediato, aunque las autoridades descartaron que pueda provocar una nueva explosión.

El secretario general de la Cruz Roja libanesa, George Kettaneh, aseguró a la cadena libanesa Al Jadeed que no hay heridos. Hasta el momento, las autoridades libanesas no se han pronunciado.

Imágenes de televisión y videos publicados en las redes sociales mostraron a los bomberos tratando de apagar el incendio en el puerto, donde los depósitos y silos de concreto para granos fueron destrozados por la explosión del 4 de agosto. En las imágenes también se vieron helicópteros que transportaban agua volando por la ciudad.

Las espesas columnas de humo negro eran visibles desde varios barrios de la ciudad, sembrando el pánico entre los habitantes de la capital libanesa, todavía traumatizados tras la devastadora explosión que sacudió la ciudad hace cinco semanas.

Los trabajadores del puerto se podían ver corriendo en pánico, con la gente gritando “¡huyan, huyan, todos!”.

Una fuente militar, que pidió no ser identificada, aseguró que se trata de “dos fuegos, separados uno del otro” y, según los primeros indicios, “no son por causas naturales”, apuntó sin dar más detalles.

Asimismo, añadió que las fuerzas de Interior han cerrado varias calles alrededor del puerto, que quedó destruido en gran parte hace poco más de un mes.

Por su parte, el fiscal general del Líbano, Ghassan Oueidat, ordenó una investigación “inmediata” para esclarecer las causas del “repentino incendio” ocurrido en el puerto de Beirut, que aún no se ha extinguido.

Subrayó que los resultados de la investigación deben ser anunciados “en la mayor brevedad” debido a “la gravedad de la situación” respecto a la seguridad pública, según la nota.

The Lebanese government is not just incompetent. They are absolutely callous and sociopathic, they don’t give a damn that this is the second time this week they have re-traumatised an entire city without warning. Makes your blood boil. pic.twitter.com/h3CcxH2PRR

— Saleem Haddad (@sysh) September 10, 2020