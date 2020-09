Exministro libanés: “Israel no conspira contra el Líbano, quiere la paz”

En una entrevista con la televisión en árabe, el exministro libanés Sejaan Azzi dice que Jerusalem no tiene planes de apoderarse de territorio libanés y cita la normalización con los Emiratos Árabes Unidos como prueba de sus buenas intenciones, publica The Times of Israel en su página web.

“Sinceramente creo, y créame que soy honesto, que Israel no está planeando ocupar el Líbano ni expandir su propio territorio anexando partes del Líbano”, dijo Sejaan Azzi, exministro de Trabajo, en una entrevista con el medio de noticias libanés NBN, traducido el miércoles por el Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Cuando se le preguntó por qué Israel ha invadido el Líbano en 1982 si realmente no tenía aspiraciones territoriales allí, Azzi señaló a los palestinos y sus múltiples conflictos con el estado judío.

“¡Los palestinos estaban ocupando el país cuando Israel lo invadió!”

Israel invadió el Líbano en junio de 1982 tras repetidos ataques de la Organización de Liberación de Palestina y otros grupos palestinos que emanaban del territorio, aunque la operación se disparó rápidamente hacia objetivos más amplios que vieron a las fuerzas israelíes llegar a Beirut. El estado judío finalmente se aferró al llamado Cinturón de Seguridad del Sur del Líbano, que consta de alrededor del 10 por ciento de la tierra libanesa, hasta su retirada en 2000.

Azzi declaró que si el ejército libanés se hubiera desplegado en el sur del país, si el gobierno libanés hubiera controlado los campos de refugiados palestinos en su territorio y si los palestinos no hubieran ”creado otro estado y ejército dentro del Líbano, Israel no habría invadido el Líbano”.

Como prueba de que Israel no tiene aspiraciones por el territorio libanés, Azzi señaló las múltiples guerras del estado judío con los países vecinos y sus ganancias territoriales de Jordania, Egipto y Siria. Israel, dijo Azzi, “nunca anexó tierra libanesa”.

Cuando se le preguntó si Israel quería hacer las paces con el Líbano, Aziz respondió afirmativamente y señaló el anuncio del 13 de agosto del acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en el que los países acordaron establecer relaciones diplomáticas plenas.

“Si [Israel] va a hacer las paces con los Emiratos Árabes Unidos, que está muy lejos de allí, a cuatro horas de vuelo, ¿no crees que quiere hacer las paces con el Líbano y Siria?”

Azzi agregó que a Israel “le gustaría hacer la paz con todos los países árabes, incluido el Líbano”.

En aparente referencia al actual estado de guerra entre el Líbano e Israel y las recientes tensiones entre las fuerzas de las FDI y el grupo terrorista Hezbolá, Azzi declaró que “Aunque Hezbolá quiera … no podemos vivir en un estado de guerra constante”.