Israel: Las “ciudades rojas” se oponen al cierre

La decisión del Gabinete de Coronavirus fue tomada el jueves, según la cual se impondrá un cierre en 30 ciudades rojas, según una lista que se ultimará este próximo domingo lo que levanta oposición entre las ciudades que se espera estén restringidas. Junto a los oponentes, hay residentes que apoyan la medida e incluso piden una mayor aplicación. “Otras personas están subestimando y arruinando nuestras vidas”, dijeron.

La ciudad de Bnei Brak es una de las que se opone al cierre inminente. El anuncio del municipio tras la publicación de la decisión del gabinete de Coronavirus decía que “como también se demostró en la primera ola, el cierre no es la solución. En lugar de imponer un castigo colectivo a toda la ciudad, esperamos que el gobierno luche a nuestro lado”, y calificaron la decisión como “un rotundo fracaso”.

El municipio señaló que el umbral para las pruebas en la ciudad aumentará a 10 mil la próxima semana, y que el municipio se está encargando de evacuar a cientos de pacientes a hoteles fuera de la ciudad, así como de reforzar la aplicación de la ley sobre los deudores de forma aislada. “Las acciones que tomamos se han comprobado que son correctas. Aparentemente, la tasa de morbilidad en la ciudad ha bajado un 30% en el último mes”, dijo el municipio en un comunicado. “Nuestra decidida guerra en Corona ha hecho de la ciudad un modelo a seguir para otras autoridades y ministerios gubernamentales. Por lo tanto, es una bofetada, que en realidad es amenazada, castigada una y otra vez y sirve como chivo expiatorio”.

El alcalde de Taibeh dijo que “Gamzu toma decisiones poco profesionales e irresponsables, está alejado de la realidad y no sabe cómo manejar el caso”. En Taibeh ha habido una disminución significativa de los datos de morbilidad: “Nosotros en el municipio, junto con el Comando del Frente Interior y los dignatarios de la ciudad, estamos trabajando y logrando reducir el número de contagios de 350 a 200”. Además, firmaron que la tasa de morbilidad en relación con el número de residentes que pusieron la ciudad en la lista roja es inexacta.

Por otro lado, señaló que el cierre perjudicaría significativamente la actividad del sistema educativo, después de que se había invertido mucho esfuerzo en devolver a los estudiantes a las aulas. “Actualmente están estudiando el material que perdieron el año pasado. Pido que se detengan las bodas. No las celebren, no las asistan, ni siquiera las dispersen. La situación no es apta para bodas. Despierta y no subestimes. Para mí la policía hará cumplir La ley es dura”, dijo.

Una residente de Umm al-Fahm , ha expresado su oposición al cierre de la ciudad. “Estábamos muy contentos de que abriera el año escolar, los niños perdieron mucho material. El gobierno necesita tomar decisiones más profesionales que no perjudiquen a los ciudadanos. Si quieren reducir la morbilidad, harán cumplir en todas partes y detendrán los matrimonios. Deben imponerse fuertes penas, no hay cumplimiento y el desprecio continúa. Algunas personas arriesgan nuestras vidas por bodas a las que no están dispuestas a renunciar”.

Por el contrario, Tira, residente de la ciudad, apoya el cierre a pesar de los inconvenientes. “No es suficiente que Gamzu hable sobre el cierre, también debemos tener cuidado con la aplicación. No lo hemos escuchado criticar la aplicación, que es casi inexistente”.

En Kfar Qassem , otro residente dijo que “este cierre arruinará nuestras vidas y medios de subsistencia”. Dijo que había regresado al trabajo recientemente después de ser despedido en la primera ola. “Un país entero no es capaz de tomar el control de la situación, los territorios y Gaza han hecho un trabajo más profesional. Es cierto que hay quienes están contagiados aquí, pero como en todo en el país”.

Faiz, un comerciante del barrio musulmán de Jerusalem , dijo: “Dejamos de creer en el Coronavirus. No hemos tenido turistas durante seis meses, estamos colapsando económicamente y contando historias sobre el virus. Fui a visitar Tel Aviv y casi nadie llevaba una máscara. Aquí en Jerusalem la gente usa máscaras, pero es por la policía y no por miedo.

“Nos hablan de una plaga, de enfermos y muertos, pero vaya, no vimos a nadie. Hay muchas infecciones aquí porque los jóvenes van a las áreas para fiestas masivas, y vuelven a las casas abarrotadas e infectan a todos. Cuando los residentes aquí en el este de la ciudad saben que alguien está enfermo, se aislan y siguen los procedimientos”.

Así, el empresario de la zona, comentó sobre las implicaciones económicas: “Tengo reducidos los empleados, yo mismo produzco todo y todavía no hay gente. Todos los años durante este período de selijot el lugar se llena de gente, este año hay una caída del 95% en las ventas. Abro la tienda solo para mantenerme cuerdo”.

Los residentes de Tiberíades descubrieron para su sorpresa que su ciudad se había vuelto roja una vez más. Además, quedó claro que las escuelas y los jardines de infancia no abrirían, pero al menos en esta etapa no se imponen más restricciones a los residentes. En la ciudad, también afirman que “se ha cometido una injusticia”.

“A partir de esta mañana, el color de la ciudad de Tiberíades es rojo pero estamos en contacto continuo con ‘Magen Israel’ y el equipo cercano del Prof. Gamzu con el fin de promover acciones críticas para la continuidad de la vida en la ciudad si Tiberíades se define como rojo”, dijo el jefe del comité a cargo de la ciudad quien exigió que no se aplique un área restringida a la zona turística, la zona comercial, el centro de la ciudad y a los barrios donde el nivel de morbilidad es bajo, y también pidió la apertura de instituciones educativas en la ciudad.

La atención, por supuesto, en este momento es para los estudiantes que no abrieron el año escolar a tiempo. La directora de la Escuela Ehrlich de la ciudad, Surit Or, dijo que al recibir el mensaje, unas horas antes de la apertura del primer día escolar, inició una serie de acciones rápidas para adaptar la escuela al modelo de educación a distancia, y no digería en absoluto los hechos.

“En la noche del 31 de agosto, todo aquí estaba listo para recibir a los estudiantes. Nos preparamos durante dos meses para recibir a los estudiantes de manera segura, en términos de tamaño de clase y horas. A la entrada de la escuela había un arco iris de globos debajo del cual se suponía que debían pasar los estudiantes el primer día, pero quedó vacío”.

“Actualmente estamos trabajando de acuerdo con el sistema de horarios regulares, y se trata de aprendizaje a distancia. Obviamente, no hay sustituto para el aprendizaje personal, de un maestro con un alumno, pero estamos preparados. Todo el que encuentre una dificultad psicológica por la situación es referido al personal psicológico de la escuela, y si es necesario por el municipio. Está claro que hay decepción porque los estudios no se abrieron como estaba previsto, pero también estamos preparados para enseñar de esta manera”.

“Comenzamos a aprender cuatro clases de educación especial, incluidas tres para niños con discapacidad auditiva y una para preescolar. Dos de las clases son de primer grado. Fue muy emocionante recibir a los estudiantes que vinieron con los padres, que se quedaron en la puerta, y entraron felices a la escuela”, dijo y agregó: “A nivel personal no fue fácil, no ver a mis alumnos después de dos meses, y después del período corona, no es una situación agradable. Pero hay tomadores de decisiones y nosotros actuamos de acuerdo a sus decisiones”.

“¿Cómo se convirtió Tiberíades en una ciudad roja? No estoy tan inmersa en estos asuntos y no quiero culpar, pero por lo que entendí, llegaron a esta situación porque estaba aquí ‘entre los tiempos’ y los miembros de la yeshivá, religiosos, vinieron aquí y se quedaron atrapados. ¿Cómo se sale de esto? Creo que el gobierno o Gamzu harán algo. Confío en el gobierno”.

“Los niños están muy decepcionados, tenían muchas ganas de volver a la escuela, a una rutina saludable, tuvimos que quedarnos en casa un poco más. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Estamos en un gran interrogante”, dijo una residente de Tiberíades.

Anteriormente, se decidió imponer un cierre a partir del próximo lunes a las ciudades que se consideran “rojas”. En total, se impondrán restricciones en 30 localidades, y su lista final se formulará el domingo. Como parte del cierre, se impondrán las siguientes restricciones: prohibición de moverse a más de 500 metros de la casa, cierre de negocios excepto los esenciales, el sistema educativo estará cerrado excepto jardines de infancia y educación especial y la salida o entrada de la localidad será restringida. El próximo jueves se espera una decisión en el Gabinete de Coronavirus sobre si imponer un cierre general.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel que enviaran a cientos de soldados para ayudar a la policía a hacer cumplir las restricciones.

Los ministros de los partidos ultraortodoxos objetaron en la discusión la imposición del cierre y las restricciones, argumentando que el profesor Gamzu “se ocupa de los titulares” y que debe transferir sus poderes.

En el judaísmo de la Torá, incluso enviaron una carta urgente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, sobre el tema. El municipio de Beit Shemesh dijo que “aún no hemos recibido una actualización sobre las nuevas restricciones a la ciudad y el deseo de definirla como una ciudad roja, y lo hemos escuchado en los medios. El municipio de Beit Shemesh está esperando instrucciones precisas sobre cómo actuar”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.