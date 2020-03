Netanyahu llama al virus pandemia

“Es dudoso que haya habido una pandemia similar en los últimos 100 años”

Se espera una decisión en cuestión de horas sobre los aviones que llegan desde Nueva York, Washington y California; El Primer Ministro quiere que las fuerzas de seguridad y los jóvenes desinfecten los lugares públicos; 25 israelíes infectados

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el sábado que el coronavirus es una pandemia más grave que cualquier brote de enfermedad en el siglo pasado, mientras que un alto funcionario dijo que Israel probablemente estaba a horas de imponer restricciones a los vuelos que llegaban desde algunas partes de los Estados Unidos.

“En primer lugar, esta es una pandemia global, ya sea que los CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) lo llamen así o no. Es cuestión de días u horas. Es dudoso que haya habido una pandemia similar en los últimos 100 años. Parece que la tasa de infección es mayor de lo que imaginamos”.

Continuó diciendo: “La suposición de que el virus desaparecerá o se evaporará en climas cálidos no está probada. Por el momento, esto no tiene ningún asidero sobre la que podamos construir. El virus se está extendiendo actualmente a África. No hay vacuna y los medicamentos antivirales son ineficaces. Las economías están empezando a verse perjudicadas. Los gobiernos están ordenando que se cierren sus puertas. Esto es importante para el suministro de productos para todas las economías. Nadie sabe cómo terminará la pandemia”.

Actualmente se sabe que veinticinco israelíes están infectados con el virus, los últimos cuatro de los cuales fueron anunciados el sábado por la noche. Uno de los 25, un conductor de autobús que transportó a peregrinos griegos que luego resultaron infectados con virus, está en estado grave. Este paciente, de 38 años, “está luchando por su vida”, dijo Netanyahu.

Netanyahu dijo que estaba en contacto con otros líderes mundiales y que había discutido la cooperación internacional para detener la propagación del brote. El virus alcanzó un hito el viernes, habiendo infectado a más de 100.000 personas en todo el mundo. Ha matado a casi 3.400 individuos.

El primer ministro dijo que el virus no parecía infectar a jóvenes y niños. Agregó que quería que miembros de las fuerzas de seguridad y grupos juveniles desinfectaran los lugares públicos.

El director general del Ministerio de Salud, Moshe Bar Siman-Tov, indicó el sábado por la noche que Israel estaba a punto de imponer restricciones a los vuelos que llegaban de algunas partes de los Estados Unidos. Israel no tomaría medidas contra todos los vuelos desde EE. UU., pero actuaría en base a estado por estado, dijo.

Al especificar vuelos desde Nueva York, Washington y California, dijo que la decisión se anunciaría más tarde el sábado o domingo.

Israel ya ha exigido que los israelíes de regreso de varios países se sometan a auto cuarentena, y prohibió el ingreso a los extranjeros de una gran cantidad de países europeos y asiáticos. Según los informes, unos 80.000 israelíes se encuentran en auto cuarentena y se han cancelado grandes eventos como conciertos y partidos deportivos.

También se ha desaconsejado que los israelíes realicen viajes internacionales no vitales.

Durante el fin de semana, el Ministerio de Salud agregó a San Marino y Andorra a su lista de países en cuarentena. En breve se espera que Holanda se agregue a la lista.

El Canal 13 informó que cientos de casos sospechosos en Israel no fueron revisados durante el fin de semana porque el sistema de salud está saturado.

Air France dijo el sábado que habían suspendido todos los vuelos entre París y Tel Aviv hasta el 28 de marzo.

Lufthansa, Iberia, Wizz Air y Alitalia ya han cancelado vuelos a Israel.

El miércoles Israel prohibió la entrada a casi todos los no residentes del estado judío que llegaran de Francia, Alemania, España, Austria y Suiza. Las medidas se suman a las restricciones impuestas previamente a las llegadas desde China continental, Hong Kong, Tailandia, Singapur, Macao, Corea del Sur, Japón e Italia.

Netanyahu estableció cinco pasos que dijo que tenía la intención de enviar a una conferencia telefónica internacional con líderes mundiales en los próximos días:

Primero, “debemos desinfectar las instalaciones públicas. Este virus es sensible a la lavandina y debemos actuar de manera ordenada para desinfectar las estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses, etc. Con este fin, durante el período de vacaciones, que puede extenderse, movilizaré a los jóvenes, tanto en las escuelas como en los movimientos juveniles, de forma muy meticulosa, para ayudar con la desinfección. También le pediré a las FDI que se ocupen de ciertas instalaciones”.

En segundo lugar, dijo: “Tengo la intención de reclutar a la fuerza aérea y asegurarme de que tengamos suministro esencial para Israel. Dije que la cadena de suministro de cosas esenciales también se ha interrumpido, incluidas las drogas y las materias primas para las drogas.

“Tercero, busco abrir una línea de crédito para dar una respuesta a las empresas y compañías que sentirán la presión.

“Cuarto, movilizaremos a las mejores mentes en Israel para desarrollar una prueba amplia con el fin de garantizar una capacidad de prueba industrial que separe a las personas enfermas de las sanas”.

Finalmente, dijo: “Continuaremos vigilando la economía israelí. Sin esto, las cosas provocarían un doble colapso, económico e industrial. Está dentro de nuestra capacidad cambiar esto”.

Netanyahu dijo que Israel probablemente estaría mejor que cualquier otro país y que presionaría por una cooperación internacional intensificada.

“Continuaré haciendo todo lo necesario para proteger la salud de los ciudadanos de Israel. Les pido que sigan estrictamente las directivas”, dijo. “No se den la mano. No se toquen y si es necesario, usen un pañuelo de papel u otra cosa. Estas son las cosas que reducirán la propagación de la epidemia.

