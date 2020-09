Vuelta a las aulas en Israel: ya cerraron dos escuelas por la aparición de contagios

Cerca de 2.4 millones de alumnos comenzaron las clases en Israel en plena pandemia del coronavirus, empapados de temor por la suba de casos diarios y la creciente preocupación de que las autoridades educativas funcionen como vectores de infecciones importantes.

Recordemos que el país de Oriente Medio, en las últimas 24 registró un récord de casos positivos de 2100 en un día, llegando a la cifra de 117 mil contagios y 946 fallecidos.

Sin embargo un aviso por parte del Gobierno, el lunes por la noche, declaró el cierre de las escuelas que se encontraran en focos de infección, es decir en las “zonas rojas”. Esto incluía 332 escuelas y 716 preescolares y jardines de infancia.

Horas después de la apertura de las instituciones educativas, el día martes por la tarde se registró el cierre de dos escuelas debido a la aparición de casos positivos. Se trata de dos docentes: uno en la ciudad de Jerusalem y la segunda en los Altos del Golán. Según indican los informes, las entidades escolares se vieron obligadas a cerrar ya que los contagiados habían tenido contacto con otras personas antes de realizarse el test.

Horas antes de dar inicio al calendario escolar, los ministros de gabinete estuvieron a favor de la decisión que tomó el encargado del coronavirus en Israel, Ronni Gamzu: mantener cerradas las escuelas que se encuentren en áreas infecciosas.

Para tener en claro cuáles son los lugares más propensos a contraer el virus, se llevó a cabo la propuesta del “semáforo”. Esta incluía localidades “rojas”, es decir lugares con protocolos muy estrictos, “naranjas” y luego “amarillas” y “verdes”. Estas últimas zonas no están sujetas a reglas muy duras, sino que gozan de mayor flexibilidad.

La decisión de mantener cerradas las escuelas será hasta el jueves, cuando el gabinete del coronavirus se reúna nuevamente a analizar la situación.

El ministro de Salud, Yuli Edelstein, aclaró a quienes no pudieron volver a las aulas, tanto maestros como alumnos, que no lo vean como un castigo. “Mi corazón está con los maestros y estudiantes, pero esto no es un castigo, es una decisión de salud”, sentenció.

